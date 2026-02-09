search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
Ciudățeniile de la Olimpiada Albă: furturi misterioase, căști interzise și eliminarea unui cuplu de la curling

Publicat:

Căști interzise, ​​furturi misterioase plus o premieră istorică pentru Jocurile Olimpice de iarnă, cu o mamă și un fiu concurând la aceeași ediție. Scandal și la curlingul între doi coechipieri, soț și soție. Sunt curiozitățile din a doua zi de competiție la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina.

Jocelyn Peterman și Brett Gallant nu s-au înțeles pe gheață FOTO gazzetta.it
Jocelyn Peterman și Brett Gallant nu s-au înțeles pe gheață FOTO gazzetta.it

Atleții britanici de skeleton nu vor putea purta noile căști în timpul competiției de la Cortina. CAS a confirmat, de asemenea, decizia Federației Internaționale de interzicere a căștii care „nu are forma standard și a fost în mod clar concepută special pentru a îmbunătăți performanța aerodinamică, deoarece partea din spate iese în evidență”. Din punct de vedere al siguranței și aerodinamicii, casca este cea mai importantă piesă de echipament. Vestea este o lovitură pentru Matt Weston și Marcus Wyatt, din echipa Marii Britanii, care au dominat skeleton-ul tot sezonul, câștigând toate cele șapte curse de Cupă Mondială. „Suntem dezamăgiți, dar vom câștiga oricum”, a declarat Natalie Dunman, director executiv de performanță al Federației Britanice.

Premieră la Olimpiadă

O mamă și un fiu vor fi împreună pe pistă la Jocurile Olimpice, premieră istorică. Sarah Schleper, o americancă cu pașaport mexican și purtătoare de drapel la ceremonia de deschidere, și fiul ei, Lasse Gaxiola, concurând, de asemenea, la schi alpin pentru Mexic. În istoria Jocurilor Olimpice de iarnă - sursa este Bill Mallon, legendar statistician olimpic - două generații de sportivi au concurat deja la aceleași Jocuri Olimpice de șapte ori, dar întotdeauna cu tatăl: de trei ori tată/fiică, de patru ori tată/fiu. Primele Jocuri Olimpice descentralizate îi vor obliga pe Sarah și pe fiul ei, Lasse, să stea separați: el la Bormio, pentru probele masculine. Ea se află la Cortina - pentru probele feminine.

Furt la bob

Un furt misterios a avut loc la baza de antrenament a echipei israeliene de bob, care s-a calificat la Jocuri pentru prima dată, după ce Marea Britanie și-a retras al doilea echipaj. Incidentul a fost raportat de Adam „AJ” Edelman, primul evreu ultraortodox calificat la Jocuri: „O încălcare atât de gravă: valize, pantofi, echipament, pașapoarte furate, iar băieții s-au întors imediat la antrenamente astăzi. Cred cu tărie că această echipă exemplifică spiritul israelian”. El și un coechipier sunt înrolați în IDF, armata israeliană. În 2018, a concurat la skeleton și va concura la bob în doi (16-17 februarie) și bob în patru (21-22 februarie) la Cortina. Nici federația, nici ambasada nu au comentat unde a avut loc furtul.

Aventura duetului canadian de curling s-a încheiat cu o eliminare șocantă. Soț și soție în viața reală, Jocelyn Peterman și Brett Gallant au suferit o serie de înfrângeri, ultima decisivă fiind împotriva Suediei, pe care Gallant a atribuit-o oficial gheții, care a fost mai rapidă decât în ​​ziua precedentă. 

