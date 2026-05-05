Video Cățelul care a fugit la meci! Proprietara l-a recuperat după ce l-a văzut pe rețelele de socializare

Un căţel jucăuș s-a rătăcit în timp ce era scos la plimbare în apropierea stadionului clubului de fotbal argentinian Rosario Central, pentru care evoluează campionul mondial Angel Di Maria.

Duminică după-amiază, pe stadionul Gigante de Arroyito, patrupedul a intrat în incintă neanunțat, stricându-le meciul celor două formații.

Căţeluşul a devenit viral cu momentul în care a dat buzna pe teren, iar asta a ajutat la găsirea lui rapidă.

Proprietara a povestit pentru Rosario3 că ieşiseră la plimbare în parc, dar Coco a profitat de neatenție și a fugit pe stadion. Nu e clar cum a ajuns în suprafața de joc, fentându-i pe stewarzi.

Potrivit explicaţiilor tinerei, în timp ce îl căutau în împrejurimi, o prietenă ar fi văzut pe Instagram imaginile cu câinele care circulau deja peste tot.