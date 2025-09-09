Cât sport face femeia care arată de 30 de ani, deși oficial are 76. Se delectează zilnic cu o băutură alcoolică

Designerul Vera Wang arată ca o adolescentă la vârsta de 75 de ani, iar asta se datorează a trei obiceiuri, dintre care unele nu sunt tocmai sănătoase. Și-a dezvăluit secretele de frumusețe care o ajută să arăte mereu tânără.

Celebrul designer newyorkez cu origini asiatice a dezvăluit ce se ascunde în spatele aspectului ei etern tineresc. Sunt trei obiceiuri esențiale. Primele două sunt destul de comune, al treilea probabil va șoca, scrie gazzetta.it.

Vera Wang a fost foarte atentă și evită expunerea la soare, după cum dovedește pielea ei foarte palidă. Dar, dincolo de asta, folosește întotdeauna cremă de protecție solară. Al doilea obicei este odihna. Este absolut esențial pentru ea să doarmă cel puțin șapte ore pe noapte.

Ultimul secret? Vodcă! Designerul bea un shot de vodcă în fiecare zi în jurul orei 19:00. Scopul? Pentru a ameliora tensiunile zilei.

Vera Wang nu este tocmai o fanatică a antrenamentului fizic și nu este în mod special pasionată de echipamentele de sală. Cu toate acestea, încearcă să rămână activă în fiecare zi, cu câteva exerciții eficiente folosind greutăți mici. De asemenea, îi plac ciclismul, tenisul și golful.

Și în timp ce unii oameni sunt atenți să mănânce puțin când vine vorba de dietă, Vera Wang se asigură că nu sare niciodată peste o masă pentru că „trebuie să-mi hrănesc creierul”.

Cheia dietei sale este varietatea. Nu-i place să mănânce aceleași lucruri iar și ia. Dimpotrivă, iubește schimbarea și încercarea de lucruri noi. Se bucură de sashimi cu orez brun și legume, broccoli chinezesc la abur cu pui și orez, sau salată de anghinare, sau pește Sant Ambroeus. Și din când în când, se răsfață cu dulciuri, cereale sau chipsuri. Are în casă de toate felurile!

Așadar, muncă, somn, puțină vodcă și cât mai puțin soare. Dar și relaxare. Seara ei perfectă include o baie lungă și fierbinte și vizionarea știrilor. Toate acestea o ajută să se relaxeze, mai ales că zilele ei sunt mereu pline de muncă, iar deconectarea este esențială pentru a-ți reîncărca bateriile și a începe ziua următoare cu și mai multă energie.