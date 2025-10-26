search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Carlos Alcaraz, vizionar în Real Madrid-Barcelona, 2-1. A prezis perfect scorul și marcatorii din El Clasico, cu o zi înainte

Publicat:

Cu o zi înainte de partida Real Madrid - Barcelona 2-1, Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, a prezis corect scorul final și autorii golurilor pentru echipa gazdă, Kylian Mbappé și Jude Bellingham.

Carlos Alcaraz Fot/Instagram
Carlos Alcaraz Fot/Instagram

De șase ori campion de Grand Slam la doar 22 de ani, Alcaraz se numără printre personalitățile care susțin clubul Real Madrid. În ajunul marelui El Clasico, Alcaraz a nimerit rezultatul final și marcatorii madrilenilor, dar nu și pe cei ai formației catalane.

Bine, va fi complicat. Va fi complicat, dar cred că Real Madrid va câștiga. Cine va înscrie? Mbappe, Bellingham și Lamine Yamal, 2-1!, a afirmat cel mai bun tenisman al momentului, conform Eurosport.

El Clasico jucat pe contre. Real Madrid - Barcelona, 2-1

În confruntarea din etapa a 10-a a campionatului Spaniei, Kylian Mbappé a deschis scorul în minutul 22, Fermín López a restabilit egalitatea în minutul 38, iar Jude Bellingham a fixat rezultatul final înainte de pauză, în minutul 43.

Formația madrilenă a mai avut două goluri anulate (marcate de Mbappé și Bellingham), iar Mbappé a ratat un penalty în minutul 52, fiind intuit și blocat de Szczęsny.

După acest succes, Real Madrid s-a desprins la cinci puncte în fața Barcelonei, scor general 27-22. Echipa aflată pe locul 3, Villarreal, are 20 de puncte, iar învingătoarea meciului de luni, dintre Betis și Atletico Madrid, va termina etapa pe poziția a patra.

Ultima victorie a madrilenilor în fața catalanilor avusese loc cu un an și jumătate în urmă, mai precis pe 21 aprilie 2024, când scorul final a fost 3-2.

Rezultate Etapa #10 din La Liga

Real Sociedad - Sevilla, 2-1 

Girona - Real Oviedo, 3-3

Espanyol - Elche, 1-0 

Athletic Bilbao - Getafe, 0-1

Valencia - Villarreal, 0-2 

Mallorca - Levante, 1-1

Real Madrid - Barcelona, 2-1

Osasuna - Celta Vigo (duminică, 20.00)

Rayo Vallecano - Alaves (duminică, 22.00)

Real Betis - Athletico Madrid (luni, 22.00).

