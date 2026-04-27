Campion în 2015, umilit în 2026: viitorul lui Costel Gâlcă la FC Rapid București, sub semnul întrebării

Este din nou degringoladă la Rapid, cu suporterii furioși pe jucători și pe conducere la finalul partidei cu Dinamo, pierdută, scor 1-3, în etapa a 6-a din play-off-ul superligii la fotbal.

„Este o umilință și o rușine, nu poți să lucrezi atâtea luni... parcă am uitat fotbalul. Nu mai știm să ne așezăm în teren. Le-am spus jucătorilor că nu va fi ușor, chiar dacă Dinamo venea după un meci de 120 de minute.

Dinamo a fost o echipă bine organizată, care a profitat la fazele fixe, pentru că toate golurile au venit din faze fixe. Însă azi fără ambiție, atitudine și a respecta măcar puțin ce lucrăm la antrenamente e greu”, a afirmat tehnicianul Costel Gâlcă (54 de ani), care ca obiectiv clasarea pe podium la finalul stagiunii, pentru a prinde cupele europene.

Gruparea giuleșteană, situată momentan pe locul 5, este departe și de titlul (7 puncte în minus față de liderul Universitatea Cluj), dar și de Europa (5 puncte distanță de locul 3, ocupat de CFR Cluj).

„Am fost înceți azi. Când nu ai continuitate, când nu ai oameni între linii e greu să duci mingea în față. Eu sunt dezamăgit pentru că ei s-au antrenat bine săptămâna asta. Înțeleg frustrările suporterilor, ei dau totul și vor să primească la rândul lor din partea noastră.

Sunt multe meciuri în care nu le-am adus acea bucurie și e normal să fie supărați. Nu e un sezon ratat, dar e din ce în ce mai greu. Trebuie să arătăm altfel, pentru că mai avem patru meciuri. Nu putem să arătăm la fel. Pentru că nu am arătat în niciun meci ca în acesta cu Dinamo”, a adăugat Gâlcă, ieșit campion în 2015 cu FCSB, pentru care a reușit atunci o triplă istorică, triumfând și în Cupa României, și în Cupa Ligii, ultima competiție fiind desființată între timp.

Întrebat dacă are susținerea conducerii după evoluțiile slabe ale echipei din ultima perioadă, Constantin Gâlcă a răspuns: „Întrebați conducerea, nu pe mine. Presiune este tot timpul în fotbal, oriunde ești”. Este posibil ca Rapid să schimbe antrenorul înainte de finalul sezonului, pentru a oferit timp noului tehnician să pregătească sezonul viitor.

Dinamo nu o mai învinsese pe Rapid de 11 ani în campionat, din 11 aprilie 2015, când se impunea cu 2-0.

Dinamo e neînvinsă de patru etape în play-off, având două egaluri și două victorii. Rapid a obținut un singur punct în ultimele cinci etape. Rapid a câștigat ambele meciuri directe din sezonul regulat, cu 2-0 și 2-1.