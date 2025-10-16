search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Adrian Mutu și-a găsit partener solid pentru școala de fotbal deschisă în București

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Eșuat în meseria de antrenor, Adrian Mutu (46 de ani) s-a făcut descoperitor de talente. Și-a înființat propria școală de fotbal, care de miercuri seară beneficiază de un partener extern  de nădejde.

Adrian Mutu își caută locul în fotbalul românesc
Adrian Mutu își caută locul în fotbalul românesc

Academia „Briliantului” va colabora cu formația italiană AC Fiorentina. Pe pagina oficială a academiei lui Mutu a apărut și o reacție a fostului atacant.

Pentru mine este o mare mândrie să colaborez din nou cu un club care a marcat cariera mea – Fiorentina – și să le ofer tinerilor noștri șansa de a crește cu aceeași filozofie fotbalistică ce m-a format ca jucător", a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist în 2016. Cele mai multe meciuri în carieră le-a avut la Fiorentina. Acolo, în 143 de partide, Mutu a reușit să marcheze de 69 de ori și să pasese decisiv de 29 de ori.

La capitolul antrenorat, Mutu este liber de contract din decembrie 2024, când s-a despărțit de Petrolul, grupare unde a bifat 10 partide și a înregistrat o medie de 0.90 de puncte pe joc.

Fiorentina e încântată să anunțe colaborarea cu Academia Adrian Mutu. Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a-și crește jucătorii tineri în linie cu cele mai înalte standarde europene.

Mulțumită acestui acord, jucătorii legitimați vor avea acces la toate metodele de antrenament, programele tehnice și valorile sportive pe care le au și cei din Academia Viola.

Această colaborare include un schimb de know-how între staff-urile tehnice din România și Italia, cu privire la sesiunile de antrenament.

Prin această afiliere, Academia Adrian Mutu și Fiorentina își continuă angajamentul pentru dezvoltarea tinerilor, cu focus pe profesionalism, pasiune și viitor", a scris clubul din Florența, pe site-ul oficial.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
gandul.ro
image
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
mediafax.ro
image
El e românul care l-a ajutat pe Gică Hagi să antreneze Galatasaray, apoi l-a demis! Întâlnire surpriză cu Erdogan!
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Băiat de 14 ani, căzut de la etajul 3 al unui bloc din București. Un preot l-a găsit în curtea unei biserici
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Iohannis, la pământ! ANAF a dat noi detalii despre caz: 'Averi care nu pot fi justificate'
playtech.ro
image
“Hai să joci pentru România!” Mircea Lucescu a plecat din țară ca să convingă un fotbalist să vina la națională! Ce spune de austriacul Florucz
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Se schimbă complet vremea! Anunțul ANM
mediaflux.ro
image
Acuzat că a violat-o pe asistenta medicală a lui Michael Schumacher
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el
click.ro
image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
click.ro
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
Prințul Abdul Mateen al Bruneiului e foarte occidental Instagram jpg
Mult așteptatul bebe regal a fost anunțat. La doi ani de la nunta fastuoasă, Prințul Mateen din Brunei devine tată
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Cine este George Restivan, bărbatul care i-a furat inima Adrianei Bahmuțeanu, și ce ocupație are. Ea e mai mare ca el

OK! Magazine

image
Frumoasele prințese s-au reunit! Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei au arătat perfect la întâlnirea de la Castelul Windsor

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”