Adrian Mutu și-a găsit partener solid pentru școala de fotbal deschisă în București

Eșuat în meseria de antrenor, Adrian Mutu (46 de ani) s-a făcut descoperitor de talente. Și-a înființat propria școală de fotbal, care de miercuri seară beneficiază de un partener extern de nădejde.

Academia „Briliantului” va colabora cu formația italiană AC Fiorentina. Pe pagina oficială a academiei lui Mutu a apărut și o reacție a fostului atacant.

„Pentru mine este o mare mândrie să colaborez din nou cu un club care a marcat cariera mea – Fiorentina – și să le ofer tinerilor noștri șansa de a crește cu aceeași filozofie fotbalistică ce m-a format ca jucător", a declarat Adrian Mutu.

Adrian Mutu s-a retras din activitatea de fotbalist profesionist în 2016. Cele mai multe meciuri în carieră le-a avut la Fiorentina. Acolo, în 143 de partide, Mutu a reușit să marcheze de 69 de ori și să pasese decisiv de 29 de ori.

La capitolul antrenorat, Mutu este liber de contract din decembrie 2024, când s-a despărțit de Petrolul, grupare unde a bifat 10 partide și a înregistrat o medie de 0.90 de puncte pe joc.

„Fiorentina e încântată să anunțe colaborarea cu Academia Adrian Mutu. Această afiliere reprezintă un pas fundamental în misiunea Academiei de a-și crește jucătorii tineri în linie cu cele mai înalte standarde europene.

Mulțumită acestui acord, jucătorii legitimați vor avea acces la toate metodele de antrenament, programele tehnice și valorile sportive pe care le au și cei din Academia Viola.

Această colaborare include un schimb de know-how între staff-urile tehnice din România și Italia, cu privire la sesiunile de antrenament.

Prin această afiliere, Academia Adrian Mutu și Fiorentina își continuă angajamentul pentru dezvoltarea tinerilor, cu focus pe profesionalism, pasiune și viitor", a scris clubul din Florența, pe site-ul oficial.