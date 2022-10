Bucureștiul, gazda unui turneu PokerStars: Câștigătorul va ajunge în Bahamas

Unul dintre cele mai mari evenimente din seria PokerStars a revenit odată cu reluarea campionatului PokerStars Players No Limit Hold’em (PSPC), în drumul său spre Bahamas în ianuarie 2023.

În avanpremiera mult-așteptatului eveniment PSPC se desfășoară o serie de turnee cu bani reali, oferindu-le jucătorilor o șansă de a-și adjudeca parte dintr-un fond de premii epic pe lângă mult-râvnitul Platinum Pass, un pachet în valoare de 30.000 USD care cuprinde:

•Buy-in de 25.000 USD la PSPC

•Șase nopți de cazare pentru câștigător și un invitat într-un hotel de 5 stele în Bahamas

•Transfer aeroport

•1.900 USD bani pentru cheltuieli

•Experiențe dedicate câștigătorilor Platinum Pass pe parcursul evenimentului

Cu mai multe opriri în program, PokerStars are plăcerea de a aduce în premiră Road to PSPC București în comunitatea locală a jucătorilor de poker. Evenimentul este organzat în parteneriat cu PokerFest și are loca la Poker Room București în perioada 10-16 octombrie.

Main Eveniment-ul va dura 5 zile, între 12 și 16 octombrie și va avea un buy-in de 400 EUR pentru jucătorii care vor să își încerce norocul la un fond de premii în valoare de 150.000 EUR, câștigătorul final urmând să primească și un pachet Platinum Pass exclusivist către Bahamas.

Detalii eveniment:

•Perioada festivalului: 10-16 octombrie

•Datele evenimentului principal: 12 – 16 octombrie

•Buy-in: 400 EUR

•Locul de desfășurare: PokerRoom, București

Ce este PSPC?

PSPC — abrevierea pentru campionatul PokerStars Players NL Hold’em Championship — este un eveniment impresionat care se va desfășura la începutul anului 2023 accesibil tuturor pasionaților de poker, indiferent de fondurile de care dispun sau de abilitățile lor.

Oficial, este un turneu freezeout No Limit Hold’em cu buy-in de 25.000 USD, organizat în Baha Mar Resort, de pe Cable Beach în Nassau, Bahamas, în perioada 30 ianuarie – 3 februarie. Se înscrie, în mod clar, în seria turneelor de poker cu mize de mare valoare, iar fondul de premiere va fi cu adevărat uriaș, însă principalul punct de atracție al PSPC este faptul că oferă tuturor posibilitatea de a participa.

PokerStars acordă câteva sute de Platinum Passes pentru acest eveniment — un bilet care permite intrarea la turneu, acoperind totodată cheltuielile de transport și cazare — și dă ocazia tuturor deținătorilor să se alăture elitei din acest joc.

În 2019, la prima ediție PSPC, spaniolul Ramon Colillas a câștigat 5,1 milioane USD după ce a încheiat turneul pe primul loc. Colillas avea un Platinum Pass, își câștigase biletul de acces la o competiție cu clasament din cadrul unui turneu regional de poker din Spania și a devenit în timp Ambasador în echipa profesioniștilor PokerStars Team Pro, câștigând sume semnificative în timp ce călătorea pe întregul glob jucând poker.

Ce e un Platinum Pass?

Pe scurt, un Platinum Pass oferă un pachet pentru PSPC cu toate costurile acoperite. Deținătorii de Platinum Pass vor juca la cel mai renumit turneu de poker de la începutul anului 2023, însă nu trebuie să își facă griji pentru nimic deoarece un Platinum Pass include:

