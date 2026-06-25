BT @ Spielberg | Brandul românesc care ajunge din nou pe una dintre cele mai vizibile scene ale sportului mondial

Weekend-ul acesta, la Marele Premiu al Austriei, unul dintre cele mai urmărite evenimente din calendarul Formula 1, un brand românesc va fi prezent într-un context rezervat de regulă celor mai importante nume internaționale. Pentru prima dată în acest sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, logo-ul Băncii Transilvania va fi vizibil pe monopostul echipei McLaren Formula 1, pe volan și pe căștile piloților Lando Norris și Oscar Piastri.

Formula 1 a depășit de mult statutul de competiție sportivă. Astăzi, Marele Circ reprezintă una dintre cele mai puternice platforme globale de comunicare, urmărită de sute de milioane de fani și asociată cu tehnologia de vârf, inovația și performanța.

Pentru companiile care aleg să fie prezente în acest spațiu, asocierea cu una dintre echipele de top ale campionatului reprezintă o oportunitate de a transmite valori precum ambiția, viteza de adaptare și orientarea către performanță.

Spielberg, un moment cu semnificație specială

Circuitul Red Bull Ring din Spielberg găzduiește în acest weekend una dintre cursele importante ale sezonului. În acest context, prezența logo-ului BT pe monopostul McLaren capătă o valoare aparte.

Nu este vorba doar despre apariția unui element de branding într-un context internațional, ci despre un nou capitol într-un parteneriat început anul trecut și construit împreună cu Mastercard și echipa McLaren.

Pentru publicul din România, momentul are și o dimensiune simbolică: un brand local este prezent în centrul unui eveniment urmărit la nivel mondial, într-un sport care și-a consolidat în ultimii ani statutul de fenomen cultural și mediatic.

De la vizibilitate la experiențe

În acest weekend, prezența BT la Spielberg nu se rezumă la apariția logo-ului pe monopost.

În paralel, Mastercard și Banca Transilvania aduc în Austria doi clienți BT prin intermediul Team Priceless, platforma globală dezvoltată împreună cu McLaren Mastercard Formula 1 Team.

Cei doi câștigători ai campaniei dedicate fanilor McLaren Mastercard vor avea acces la o experiență completă care include transport, cazare, acces la cursă și activități speciale în universul McLaren.

Astfel, parteneriatul depășește zona tradițională de branding și intră în cea a experiențelor directe, oferind fanilor șansa de a vedea din interior unul dintre cele mai spectaculoase sporturi din lume.

Experiența de la Spielberg reprezintă doar primul pas dintr-o serie mai amplă de activări dedicate fanilor.

Parteneriatul va continua și la cursa de la Hungaroring, programată în luna iulie, consolidând direcția prin care asocierea dintre BT, Mastercard și McLaren urmărește să apropie comunitatea de motorsport de experiențe autentice.

În paralel, clienții BT care utilizează cardul BT Mastercard McLaren beneficiază de avantaje precum cashback pentru plățile efectuate în weekendurile de cursă la restaurante și hoteluri din străinătate, precum și de beneficii dedicate călătoriilor.