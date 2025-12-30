Mesajul noului purtător de cuvânt al Hamas. Gruparea a confirmat oficial moartea mai multor comandanți de rang înalt ai aripii militare

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a admis că cinci lideri de rang înalt ai Hamas, inclusiv fostul purtător de cuvânt având pseudonimul Abu Obeida, au fost uciși de forțele de apărare israeliene (IDF), potrivit unui comunicat video transmis luni de noul purtător de cuvânt al aripii sale militare, brigăzile Ezzedin al-Qassam.

Acesta a confirmat moartea predecesorului său, căruia i-a preluat pseudonimul de război Abu Obeida, și a declarat totodată, înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu în SUA, că gruparea islamistă „nu va renunţa” la arme.

„Poporul nostru se apără şi nu va renunţa la armele sale atât timp cât va dura ocupaţia, nu se va preda, chiar dacă va trebui să lupte cu mâna goală”, a anunțat el într-o înregistrare video difuzată pe Telegram.

Anunțul a venit la scurt timp după ce au apărut știri privind alegeri pentru conducerea Hamas, relatează Jerusalem Post.

Washingtonul şi mediatorii regionali doresc să accelereze ritmul procesului de pace şi să lanseze a doua fază a unui armistiţiu fragil care se află în vigoare din octombrie între Israel şi Hamass în Fâşia Gaza, relatează AFP.

În centrul acestor discuţii se află dezarmarea Hamas, o propunere respinsă de către mişcare, care în schimb a propus „o îngheţare sau o depozitare a armamentului”.

„Cerem tuturor părţilor vizate să acţioneze în favoarea dezarmării armamentului ucigaş al ocupaţiei, care a fost şi continuă să fie folosit în exterminarea poporului nostru”, anunţă luni noul purtător de cuvânt.

Încetarea focului a venit ca urmare a „rezilienței rezistenței”, a adăugat el, reafirmând că Hamas are, în opinia sa, „dreptul de a răspunde crimelor Israelului”.

În mesajul video, Brigăzile Ezzedin al-Qassam aduc omagii „marelui conandant martir Abu Obeida”.

Israelul a anunţat că l-a ucis pe acesta la 30 august, în Fâşia Gaza, într-un atac, însă Hamas nu a confirmat pînă acum oficial moartea acestuia.

Fostul purtător de cuvânt al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, pe numele său adevărat Houdhayfa Samir al-Kahlout, a fost unul dinre comandanţii Hamas care a anunţat, într-un video, atacul de la 7 octombrie 2023.

În timpul războiului, el a devenit o figură centrală, aşteptată cu nerăbdare de către locuitorii Fâşiei Gaza şi de către presă să facă declaraţii oficiale ale aripii armate a Hamas, mai ales cu privire la operaţiuni de schimburi de ostatici israelieni şi deţinuţi palestinieni.

Născut la 11 februarie 1985, elev în Tabăra de Refugiaţi Jabalia, în nordul Fâşiei Gaza, Abu Obeida a intrat în Hamas de tânăr şi a devenit ulterior membru al Brigăzilor Ezzedin al-Qassam.

El a ajuns apoi în postul de unic purtător de cuvânt al grupării, difuzând mesaje video într-o ţinută militară, cu faţa acoperită în mod sistematic cu un keffieh roşu.

El a fost ţinta mai multor tentative israeliene de asasinat.

„Timp de mulţi ani, doar un cerc foarte restâns de lideri ai Hamas îi cunoşteau adevărata identitate”, a declarat AFP un oficial Hamas.

Succesorul său a apărut mascat în înregistrarea video, îmbrăcat în stilul caracteristic fostului purtător de cuvânt.

El a confirmat oficial moartea altor patru comandanţi ai Hamas, ucişi în operaţiuni militare israeliene - și anume Mohammad Sinwar, Hakham Muhammad Issa al-Issa, Mohammed Shabana și Ra'ad Sa'ad .

Mohammed Sinwar, fratele arhitectului atacurilor din 7 octombrie, Yahya Sinwar, a fost ucis în mai 2025 – IDF i-a confirmat moartea în august.

A fost ucis într-un atac aerian al Forțelor Aeriene Israeliene în timp ce opera într-un centru de comandă din apropierea Spitalului European din Khan Yunis. Sinwar a fost șeful Brigăzilor Izzadin al-Qassam. În același atac a fost ucis și Shabana, comandant în Brigada Rafah a grupării teroriste.

Ra'ad Sa'ad a fost un terorist de rang înalt în cadrul Brigăzilor Izzadin al-Qassam, ucis într-un atac țintit la începutul acestei luni.

Conform estimărilor israeliene, Sa'ad opera de luni de zile în vastul sistem de tuneluri din jurul orașului Gaza, în nordul Fâșiei Gaza. Surse au declarat că acesta părăsise tunelurile într-un vehicul care se îndrepta spre partea de est a orașului când a fost vizat de lovituri israeliene.

În momentul morții sale, Sa'ad era considerat de surse de securitate israeliene al doilea cel mai înalt oficial din cadrul Brigăzilor Izzadin al-Qassam.

Cât despre Issa, acesta era un membru important al Brigăzilor Izzadin al-Qassam, și a fost ucis în atacurile din iunie asupra cartierului Sabra din orașul Gaza.

A fost considerat un fondator al aripii militare și a fost șef al operațiunilor de sprijin pentru luptă.