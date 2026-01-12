Blestemele lui Stanciu l-au lovit pe Pavlovic. Fotbalistul de la AC Milan a ieșit accidentat din meciul cu Fiorentina

Fotbalistul sârb Strahinja Pavlovic (24 de ani) a ieșit accidentat din partida de duminică cu Fiorentina, scor 1-1, contând pentru etapa a 20-a din Serie A, și a fost supus unor teste, după ce a fost lovit la cap. Fundașul central a avut nevoie de 9 copci la tâmpla stângă, ca urmare a coliziunii cu stoperul italian al Fiorentinei, Pietro Comuzzo (20 de ani).

După ce s-au atins și au căzut la pământ, ambii jucători au rămas mult timp pe mâinile personalului medical.

Fundașul rossonerilor a fost imobilizat în zona gâtului, pentru a preveni mișcările nepotrivite.

Apoi, în minutul 74, a fost înlocuit, după ce i s-a dat tradiționalul „turban” folosit în aceste cazuri.

Pavlovic a fost apoi dus la spital pentru teste, care au ieșit negative. Astfel, ar urma fie apt pentru meciul de joi seară, cu Como.

Pavlovic este cel care i-a „săpat groapa” lui Stanciu, duminică seară, la meciul Genoa - AC Milan 1-1.

Sârbul a stricat punctul cu var, înainte ca mijlocașul român să execute penalty-ul dictat în prelungiri și care putea aduce „Grifonului” toate cele 3 puncte.