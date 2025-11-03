search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Simona Halep a evitat să dea ochii cu cel pe care l-a concediat prin sms. Antrenorul riscă iarăși demiterea

Arabia Saudită găzduiește în aceste zile Turneul Campioanelor, competiția de tenis care adună cele mai valoroase opt jucătoare din 2024.

Simona și Wim, în vremurile lor de glorie
Simona și Wim, în vremurile lor de glorie

În Grupa B a avut loc astăzi meciul dintre două sportive care au învins categoric în prima etapă, poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) și kazaha Elena Rybakina (26 de ani, 6 WTA). 

Elena s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-0, după un meci care a durat o oră și 38 de minute. În loja polonezei s-a aflat belgianul Wim Fissette (45 de ani), antrenor de care Simona Halep s-a descotorosit într-un mod socotit nu prea elegant la vremea respectivă. La finalul anului 2014, sportiva i-a trimis un sms lui Fissette în care îl anunța că nu vor mai colabora.

Retrasă din tenis în febrarie 2025, Simona Halep (25 de ani) a participat la festivitatea de deschidere a competiției și i-a înmânat bielorusei Arynei Sabalenka (27 de ani), liderul mondial, trofeul pentru locul 1 WTA.

Românca n-a venit, astăzi, și la meciul Igăi, evitând astfel să dea ochii cu Fissette. Belgianul a început colaborarea lui Iga în octombrie 2024, iar rezultatul rușinos din partida cu Rybakina i-ar putea atrage încă o demitere.

În prima rundă, Swiatek a trecut ca un TGV pe lângă americanca Madison Keys (30 de ani, 7 WTA), scor 6-1, 6-2. Rybakina n-a stat la discuții cu o altă americancă, Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA), scor 6-3, 6-1.

