Simona Halep a evitat să dea ochii cu cel pe care l-a concediat prin sms. Antrenorul riscă iarăși demiterea

Arabia Saudită găzduiește în aceste zile Turneul Campioanelor, competiția de tenis care adună cele mai valoroase opt jucătoare din 2024.

În Grupa B a avut loc astăzi meciul dintre două sportive care au învins categoric în prima etapă, poloneza Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) și kazaha Elena Rybakina (26 de ani, 6 WTA).

Elena s-a impus cu 3-6, 6-1, 6-0, după un meci care a durat o oră și 38 de minute. În loja polonezei s-a aflat belgianul Wim Fissette (45 de ani), antrenor de care Simona Halep s-a descotorosit într-un mod socotit nu prea elegant la vremea respectivă. La finalul anului 2014, sportiva i-a trimis un sms lui Fissette în care îl anunța că nu vor mai colabora.

Retrasă din tenis în febrarie 2025, Simona Halep (25 de ani) a participat la festivitatea de deschidere a competiției și i-a înmânat bielorusei Arynei Sabalenka (27 de ani), liderul mondial, trofeul pentru locul 1 WTA.

Românca n-a venit, astăzi, și la meciul Igăi, evitând astfel să dea ochii cu Fissette. Belgianul a început colaborarea lui Iga în octombrie 2024, iar rezultatul rușinos din partida cu Rybakina i-ar putea atrage încă o demitere.

În prima rundă, Swiatek a trecut ca un TGV pe lângă americanca Madison Keys (30 de ani, 7 WTA), scor 6-1, 6-2. Rybakina n-a stat la discuții cu o altă americancă, Amanda Anisimova (24 de ani, 4 WTA), scor 6-3, 6-1.