Betano susține Comitetul Național Paralimpic și performanța sportivilor paralimpici

Ride More – ParaEvent SnowLovers Edition", dedicat selecției sportivilor paralimpici pentru sporturile de iarnă, prima inițiativă susținută în cadrul colaborării

În spiritul noii sale platforme de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”, Betano, se alătură Comitetului Național Paralimpic (CNP) printr-o contribuție financiară destinată organizării Ride More Paraevent – Snowlovers Edition. Acest eveniment a încurajat persoanele cu dizabilități fizice – cu mobilitate redusă, amputări sau afecțiuni locomotorii – să descopere sporturile de iarnă adaptate și să facă primii pași spre performanță.

Evenimentul, organizat la Miercurea Ciuc, în perioada 16 - 19 Octombrie, a reprezentat prima acțiune susținută de Betano în cadrul colaborării cu CNP și a avut ca scop promovarea sportului paralimpic și atragerea de noi participanți către această mișcare. Evenimentul a inclus și două workshopuri de dezvoltare, susținute de specialiști în nutriție sportivă și pregătire mentală, menite să ofere sportivilor instrumente concrete pentru evoluția lor personală și profesională.

„Sportul paralimpic este dovada vie că performanța adevărată nu înseamnă doar medalii, ci și curajul de a merge mai departe atunci când drumul pare imposibil. Pentru noi, acest parteneriat este o ocazie de a fi alături de oameni care ne inspiră prin forța lor, prin disciplina și pasiunea cu care își depășesc limitările. Credem că sportul are puterea de a transforma vieți și comunități, iar implicarea noastră reflectă angajamentul Betano de a fi alături de cei care transformă provocările în reușite și aspirațiile în realitate."a declarat Dragoș Mîndreci, Country Manager Betano România.

„Ne bucurăm să avem alături de noi un partener care înțelege importanța susținerii mișcării paralimpice și a oamenilor din spatele ei. Evenimentul din acest an este o inițiativă esențială pentru atragerea de noi sportivi către disciplinele de iarnă și pentru dezvoltarea celor existenți. Sprijinul oferit de Betano ne ajută să oferim condiții mai bune de pregătire și oportunități reale pentru cei care își doresc să transforme pasiunea pentru sport într-o poveste de succes.”, a declarat Eduard Novak, Președintele Comitetului Național Paralimpic.

Contribuția Betano către Comitetul Național Paralimpic face parte dintr-un efort mai amplu de a susține proiecte dedicate performanței autentice, solidarității și puterii colective de a face bine — valori care definesc platforma de responsabilitate socială „Imposibilul devine posibil. Pe Bune.”

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Cu  accent pe Tehnologie și Oameni, compania își propune să îmbunătățească experiența pe care o oferă milioanelor de clienți din întreaga lume și să ofere divertisment fanilor sportului într-un mod distractiv și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri online Betano, cu prezență în numeroase piețe din Europa, America și Africa. Compania are peste 2.800 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming a fost recunoscută drept un jucător de top pe piața globală de pariuri sportive și jocuri online, obținând mai multe premii de industrie, inclusiv o premieră mondială de șapte trofee câștigate într-un singur an la EGR Operator Awards 2024.

Pentru mai multe informații, vizitați Kaizen Gaming și Betano.

Despre Comitetul Paralimpic Român

Comitetul Național Paralimpic este instituția care coordonează activitatea sportivă a persoanelor cu dizabilități în România. Înființat în 2001, CNP este membru al Comitetului Paralimpic Internațional și afiliat la cele mai importante organizații internaționale de profil:

●      IBSA – Federația Internațională a Sporturilor pentru Nevăzători

●      IWBF – Federația Internațională de Baschet în Fotoliu Rulant

●      WAS – World Ability Sport

●      Comitetul Paralimpic European

●      DSiSO – Organizația Internațională de Înot pentru Persoane cu Sindrom Down

Sportul paralimpic este una dintre cele mai dinamice mișcări sportive din lume, iar România își propune să devină un actor tot mai activ și vizibil în această comunitate globală.

Iulia Vișinică | Account Coordinator | iulia.visinica@oxygencomms.ro | +40 722 449 151

