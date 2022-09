Begu, emoționată după Țiriac Foundation Trophy: Discurs superb la primirea trofeului

Irina Begu a afirmat, duminică, după ce a câştigat turneul Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, de la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, că în finală condiţiile meteo, cu vânt puternic, au fost foarte grele, precizând însă că se bucură că a reuşit să păstreze trofeul acasă.

"Mă gândeam acum când am câştigat ultima oară la Bucureşti, în 2018, dar a fost la dublu, nu la simplu. Mă bucur foarte mult că am câştigat acest trofeu, mă bucură faptul că rămâne acasă. M-am simţit extraordinar săptămâna aceasta. Am jucat un tenis de un nivel foarte înalt, exceptând ziua de astăzi. Au fost condiţii extrem de grele şi a trebuit să îmi adaptez un pic jocul, dar per total sunt foarte mândră de săptămâna aceasta şi mă bucur că am reuşit să arăt un tenis bun. A trebuit să stau pozitivă şi mental să fiu acolo la fiecare punct. Erau lucruri care nu ţineau de mine, nu am putut să controlez jocul aşa cum am făcut-o în partidele precedente, vântul a schimbat de multe ori traiectoria, serviciul nu mă puteam folosi de el pentru că îmi era greu să îmi arunc mingea. Mă aşteptam la aceste condiţii încă de ieri de când am văzut prognoza, ştiam că va fi greu din punct de vedere mental şi de aceea mă bucur că am reuşit să îl scot la capăt", a declarat Begu în conferinţa de presă de la finalul partidei cu jucătoarea maghiară Reka-Luca Jani, pe care a învins-o cu 6-3, 6-3.

Ea a dorit să dedice victoria apropiaţilor săi, afirmând că este mulţumită de jocul prestat având în vedere că a trebuit să facă anumite "ajustări" în timpul US Open.

"Dedic trofeul echipei mele, familiei mele şi celor de acasă. Am muncit mult perioada aceasta, mai ales în America şi mă bucur că s-a văzut atât de repede faptul că acolo am făcut anumite ajustări. America a fost o perioadă lungă, un hard extrem de rapid, cu condiţii total diferite faţă de ce am jucat săptămâna aceasta. Nu pot să spun că US Open este turneul meu preferat ca suprafaţă, dar am arătat şi acolo un joc destul de bun. Dar aici am reuşit să fac un turneu chiar foarte bun pentru mine. Voi sărbători cu cei din familie probabil voi ieşi în seara aceasta dar mâine o să o iau de la capăt aşa că nu voi avea mult timp de sărbătorit", a declarat Begu.

Ea s-a arătat bucuroasă că a putut evolua în faţa spectatorilor români, precizând că din acest punct de vedere a fost un turneu special.

"Fiecare turneu în parte este special, fiecare este muncit. Turneul de aici a fost important pentru că am putut dormi la mine acasă şi să joc un turneu şi asta s-a întâmplat după cinci ani de zile. Şi faptul că am jucat în faţa românilor este un sentiment deosebit", a completat Irina Begu.

Jucătoarea română de tenis Irina Begu, a doua favorită, a câştigat turneul Ţiriac Foundation Trophy (WTA 125), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, duminică, după ce a învins-o pe maghiara Reka-Luca Jani, cu 6-3, 6-3, în finala desfăşurată la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti.

Irina Begu a cucerit al doilea său titlu din acest an, după titlul WTA 250 de la Palermo. Begu s-a mai impus la Bucureşti, în 2017, la antepenultima ediţie a turneului WTA 250 din Capitală.

Begu a câştigat un cec de 15.000 de dolari şi 160 de puncte WTA, în timp ce Jani a fost recompensată cu 8.000 de dolari şi 95 de puncte WTA.

Irina Begu, la Țiriac Foundation Trophy

*Turul I: 6-3, 6-1 cu Pigossi (102 WTA)

*Turul II: 6-0, 6-2 cu Irina Bara (127 WTA)

*Turul III: 6-1, 6-1 cu Baindl (134 WTA

*Semifinale: 6-2, 6-2 cu Errani (115 WTA)

*Finala: 6-3, 6-3 cu Jani (114 WTA)

Irina Begu, șase trofee în palmares, la simplu

*2012 (Tashkent Open, hard): 6-4, 6-4 cu Donna Vekic

*2015 (Korea Open, hard): 6-3, 6-1 cu Aliaksandra Sasnovich

*2016 (Florianopolis, hard): 2-6, 6-4, 6-3 cu Timea Babos

*2017 (BRD Bucharest Open, zgură): 6-3, 7-5 cu Julia Goerges

*2022 (Palermo, zgură): 6-2, 6-2 cu Bronzetti

*2022 (Țiriac Foundation Trophy, zgură): 6-3, 6-3 cu Reka-Luca Jani