Halep, decizie majoră, anunțată oficial: Simona ratează ultimul obiectiv din 2022

Simona Halep a adunat 39 de victorii, 11 înfrângeri și două trofee, la Melbourne și la Toronto, în 2022. Și constănțeanca va și rămâne cu acest bilanț. Pentru că tocmai a declarat sezonul competițional încheiat printr-un mesaj pe Instagram.

Epuizată emoțional, după cum a spus antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, și cu nasul operat, la începutul săptămânii, „Simo“ va reveni pe teren, abia în 2023, cel mai probabil, în Australia.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu. Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit“, a scris Halep.

Ratează Turneul Campioanelor, iese din Top 10

Ce înseamnă acest anunț făcut de Simona? Că ea nu va prinde un loc la Turneul Campioanelor, unde ajung cele mai bune opt sportive din fiecare stagiune. Constănțeanca era în cărți pentru această performanță, însă doar dacă ar mai fi adunat puncte până la evenimentul care va fi găzduit, în acest an, de Fort Worth (SUA), începând cu 31 octombrie.

Mai mult, având în vedere că sunt doar 130 de puncte între Halep (locul 9 WTA) și Daria Kasatkina (locul 11 WTA), în clasamentul live, actualizat în timp real, e clar că Simona va ieși din Top 10 mondial, înainte de finalul anului.

Ce a făcut Simona Halep în turneele din 2022

IANUARIE

*Melbourne Summer Set = Campioană

*Australian Open = Optimi

FEBRUARIE

*Dubai = Semifinale (învinsă de Ostapenko)

*Doha = Turul I

MARTIE

*Indian Wells = Semifinale (învinsă de Swiatek)

APRILIE

*Madrid = Optimi

MAI

*Roma = Turul II

*French Open = Turul II

IUNIE

*Birmingham = Semifinale (învinsă de Haddad Maia)

*Bad Homburg = S-a retras înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu, având probleme medicale.

IULIE

*Wimbledon = Semifinale (învinsă de Rybakina)

AUGUST

*Washington = A abandonat în setul doi al meciului cu Kalinskaya din cauza căldurii.

*Toronto = A câștigat titlul

*US Open = Eliminată în turul I