Bătaie de joc la Dinamo. Un fotbalist își încheie cariera la 21 de ani. Îl puneau să vină cu bani de acasă

Claudiu Stan va împlini 21 de ani pe 25 septembrie și era unul dintre puștii promițători produși în pepiniera lui Dinamo în ultimii ani. Fotbalistul se consideră o victimă a unui sistem de interese bine împământenit în interiorul clubului alb-roșu.

Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Claudiu Stan a pus pe tapet principalele nemulțumiri acumulate în ultimele luni la Dinamo, scoțând la suprafață câteva episoade reprezentative care i-au adâncit depresia trăită la echipa care a retrogradat sezonul trecut în Liga a 2-a.

„Am făcut pregătirea de vară cu ei, doar că voiau să ajung la Săftica cu 2.000 de lei (n.r. - salariu), iar eu cheltuiam pe transport 2.500 de lei și nu au vrut să mă ajute. Dar bine că se aduc jucători de Liga 5 pe salarii de 5.000 de euro, mult mai slabi. Plus de asta, sunt interese foarte mari acolo!

”De asta a ajuns Dinamo unde e”

Eu am meciuri la națională (n.r - selecționata U19). Am câștigat de două ori finala pe țară, am fost declarat cel mai bun jucător. Am luat peste 25 de trofee, printre care două finale pe țară. Am ieșit cel mai bun jucător la ambele, cu hat-trick la prima dintre ele. De asta a ajuns Dinamo unde e, pentru că cei mai buni juniori de la Dinamo au fost dați la o parte.

Am fost de patru-cinci ori la club cu toată familia, să le spunem situația, să le spunem că nu ne descurcăm. Și mi-au au spus sa îmi găsesc în altă parte. Dar împrumut, nu m-au lăsat liber”, a mărturisit Claudiu Stan, în exclusivitate pentru GSP.ro.

Mijlocașul spune că a fost nevoit să-și plătească singur cheltuielile în momentul în care s-a accidentat la genunchi, deși contractul său prevedea fix opusul. „Cei de acolo și-au pierdut toți copiii talentați, pe toți i-au pierdut! De ce am am fost tratat așa? Pentru că sunt oameni în staff care nu îmi vor binele. Nu doar mie, ci tuturor copiilor talentați! Nu se gândesc la binele jucătorilor, nu vor ca ei sa dea randament”, a povestit Claudiu, care locuiește în comuna Cernica și făcea naveta de 100 km pe zi.

”Nu mai spun că, atunci când am fost accidentat, a trebuit să-mi suport singur toate cheltuielile, chiar dacă în contract scrie că este obligația lor. Cinci mii de lei am cheltuit pentru recuperări la genunchi, asta din cauza sinteticului de la juniori!”

„Am fost cu toată familia la conducere, dar ne-au expediat”

Claudiu Stan mai povestește că a mers de mai multe ori în biroul conducerii pentru a obține „dezlegarea” de club, însă de fiecare dată a primit în schimb doar indiferență și amânări. „Conducerea s-a purtat foarte urât cu noi. Am fost de patru-cinci ori la club, dar ne-au expediat. Au spus că nu stau la discuții, mi-au spus că nu îmi dau drumul, deși le-am spus că nu pot să ajung la Săftica cu 2.000 de lei pe lună, care, de fapt, intră o dată la două-trei luni. La Dinamo, trebuie să ai bani să joci! Nu faci bani din fotbal la Dinamo”.

”Am fost cu toată familia să le spun că nu ne descurcăm. Dar nu i-a interesat! Și nici nu vor să mă lase să îmi văd de drumul meu mai departe. Eu am contract până în 2025. Până atunci, sunt nevoit să nu mai fac fotbal. Mi-au spus că, dacă vreau să vin, să mă antrenez singur la Săftica. În situația mea mai sunt mulți jucatori. Suntem cam cinci-șase anul ăsta. Au mai fost în trecut și mai mulți. Și așa o sa fie mereu! Mulți nu au curaj, dar mie mi-a ajuns. Nu fac fotbal să dau bani de la mine!

”M-au păcălit că îmi fac act adițional”

Nu am unde sa mai încerc să joc, pentru că cei de la Dinamo nu vor să îmi rezilieze! Dacă aveam câteva mii de euro, poate îmi reziliau. Dar pentru ei nu înseamnă nimic 2.000 de lei pe lună! Și mă țin așa, să-și bată joc, chiar dacă mulți jucători sunt sub mine. Mereu am jucat la un an mai mare decât categoria mea de vârstă, am fost căpitan… Am avut ofertă de la Sporting Lisabona acum 3 ani și nu au vrut să mă lase să plec. Mi-au stricat viitorul! Au zis că mă iau la prima echipa, m-au păcălit să semnez pe 2.000 de lei, că îmi fac act adițional.

Dar după două antrenamente, m-au trimis la echipa a doua fără explicație, cu toate că dădusem un test fizic și îl trecusem în fața unor jucători care aveau peste 20.000 de euro salariu. Eu nu aveam cu ce să ajung la antrenament, dar mă «jucam» cu jucătorii străini. M-am chinuit de mic. Am fost cel mai bun și nu că o spun eu, trofeele o spun! E frustrant să vezi alți jucători mai slabi, care sunt pe același post cu tine, iar tu să nu joci....Și să nu ai șansa măcar de a o face...”, a încheiat fotbalistul confesiunea pentru Gazeta Sporturilor.

Dacă făceam o echipă cu jucătorii la care a renunțat Dinamo, jucam în Liga 1 lejer. La juniori, ne băteam cu cei de la Hagi în fiecare an pentru primul loc. Cum se explică faptul că noi nu am ajuns sus, iar ei au ajuns? Nu mai zic de FCSB, care nu ne-a bătut niciodată! Câștigam numai cu 4-0, 5-0. Nu a fost meci să nu marchez cu FCSB sau contra lui Hagi. Cum poți să găsești o explicație, când tu ai fost printre cei mai buni mereu, dar nu ai primit șanse deloc? - Claudiu Stan, mijlocaș Dinamo