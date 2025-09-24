Bătăi și scandal la Craiova: românii și-au împărțit pumni în tribune, iar ungurii i-au bătut pe teren

Partida de futsal România - Ungaria, disputată astă-seară în Sala Polivalentă din Craiova, a fost marcată de incidente violente și a fost întreruptă mai bine de 45 de minute. Meciul s-a desfășurat sub privirile președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

România - Ungaria 2-2 (4-5 la general)

Returul conta pentru barajul de calificare la Campionatul European din 2026, după ce în prima manșă, la Debrecen, Ungaria se impusese cu 3-2.

România a deschis scorul în minutul 4 prin Darius Nastai, însă la scurt timp partida a fost întreruptă. Mai mulți suporteri din Peluza Sud au intrat în conflict cu forțele de ordine, după ce tabela ar fi afișat greșit „Ungaria - Ungaria”, în loc de „România - Ungaria”.

Spiritele au degenerat, jandarmii au intervenit în tribună, iar o parte a fanilor a pătruns pe teren. Ultrașii au aprins torțe, iar jucătorii maghiari au fugit la vestiare, pentru a evita orice confruntare.

Ultrașii din Peluza Sud Craiova au „luat foc” și au făcut scandal, moment în care jandarmii s-au dus peste ei în tribună. Andrei Preda, poreclit Gogoașă, fostul lider de galerie al Peluzei Sud, aflat în altă parte a sălii, a sărit pe teren și s-a dus direct zona de conflict, pentru a-și apăra foștii colegi.

Gaze lacrimogene în sală

În acel moment, pe parchet au intrat atât suporteri, cât și jandarmi, și au sărit la bătaie. Au continuat să se împartă pumni și picioare, până când ultrașii au fost evacuați. Jandarmii chiar au folosit și gaze lacrimonege în interiorul sălii.

După evacuarea spectatorilor implicați, jocul s-a reluat. În minutul 7, János Rábl a restabilit egalitatea, dar Daniel Araujo a readus România în avantaj înainte de pauză, din penalty, ducând scorul general la 4-4. În ultimele minute ale întâlnirii, Géza Baltazár Büki a marcat golul decisiv pentru Ungaria, care s-a calificat astfel la turneul final.

Tricolorii ratează astfel participarea pentru a cincea oară la un Campionat European de futsal. De partea cealaltă, ungurii merg pentru a patra oară la turneul final care se va desfășura în perioada 21 ianuarie – 7 februarie 2026, în Lituania, Letonia și Slovenia.

La fața locului au fost prezenți președintelui FRF, Răzvan Burleanu, directorul tehnic Mihai Stoichiță, precum și Gabriel Bodescu, dar alți federali.