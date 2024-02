România, locul patru la Europenele de futsal pentru preoți catolici. Tricolorii au învins și cea mai titrată echipă VIDEO

Poate că la fotbalul mare echipele românești nu mai sunt prin clasamente, dar avem potențial la fotbal de sală. România a ocupat cea mai bună poziție din istoria participării la Campionatul European de Futsal pentru Preoții catolici. La competiția desfășurată în Albania au participat 17 țări.

An de an echipele de fotbal ale catolicilor europeni se întâlnesc pentru a-și măsura forțele, iar Timișoara a fost gazda acestui Campionat European în 2023. Acum, competiția a fost găzduită recent de orașul albanez Shkodra, în perioada 5-9 februarie 2024, unde naționala României a obținut cea mai bună clasare din istoria participării: locul patru.

România a jucat în grupe cu Portugalia, Kazahastan și Muntenegru, toate meciurile fiind câștigate de ai noștri. Cea mai mare surpriză a fost victoria împotriva Portugaliei, cea mai titrată echipă de futsal al preoților catolici, cu șapte titluri. A urmat meciul din sferturi cu Kosovo, câștigat la loviturile de departajare, iar în semifinale cu Croația.

În echipa tricolor au fost și trei preoți din Episcopia Romano-Catolică din Timișoara: Nikola Lauș, Daniel Dumitru și Istvan Barazsuly.

„Am participat la o experiență interesantă. Anul acesta am fost mai bine organizați, ne-am luat și un antrenor, care ne-a fost și maseur. Ne-a unit, ne-a ținut în formă și cred că lui i se datorează foarte mult acest loc patru, în Albania. Marea surpriză a fost că am bătut Portugalia cu 1-0. Ei cu Polonia sunt cele mai bune echipe din Europa. Ne-am mobilizat foarte tare, am reușit să le dăm un gol, iar ei nu am mai putut marca. 5-1 am bătut Muntenegru și tot 5-1 a fost cu Kazahastan. Am terminat grupa pe primul loc și am jucat cu Kosovo, locul doi din grupa cealaltă. A fost 1-1 și am mers mai departe după loviturile de departajare. În semifinală am jucat cu Croația, viitoarea campioană. Am pierdut cu 2-0, iar pentru meciul pentru locurile 3-4, am pierdut categoric, 1-7, cu Bosnia-Herzegovina”, a declarat Istvan Barazsuly, paroh al bisericii din Elisabetin.

Campionatul European de Futsal pentru preoți înseamnă, pe lângă pasiunea comună pentru fotbal, și o ocazie de a împărtăși valorile creștine, întâlniri, vizitarea obiectivelor turistice și participări la liturghii.

„Albania are în jur de trei milioane de locuitori din care jumătate sunt plecați prin Europa. În centrul orașului Shkodra sunt oate bisericile și toate comunitățile religioase. Albania este o țară în care zece la sută sunt catolici, musulmani sunt undeva la 60 la sută, restul sunt ortodocși. A fost foarte interesant că dacă ieșeam din centru se vedea sărăcia, că nu s-au mai făcut investiții, casele erau sărăcăcioase, dar centrul arată destul de îngrijit. Sunt extremele acestea, ori sărăcie mare, ori lux”, a mai spus Istvan Barazsuly.

Revenind la Campionatul European, câșigătoarea din acest an a fost naționala Croației, care a trecut în finală de echipa Poloniei cu scorul de 3-2.