Marți, 24 Martie 2026
Adevărul
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români

Barajul pentru Mondiale: Turcia - România, joi, ora 19:00. „Duelul răniților” la Istanbul

În timp ce naționala de fotbal a României a pierdut doi portari din lista inițială de convocați, selecționata similiară a Turciei a rămas fără un stoper important.

Ionuț Radu este așteptat astăzi în București FOTO Sportpictures
Ionuț Radu este așteptat astăzi în București FOTO Sportpictures

Au mai rămas două zile până la marele meci Turcia - România, de la Istanbul, ora 19:00 (Prima TV), din semifinala barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

Înaintea duelului de joi, ambele naționale se confruntă cu probleme de ordin medical. Mihai Popa, al treilea portar, accidentat, a fost nevoit să fie înlocuit de Cătălin Căbuz de la FC Argeș, iar Ionuț Radu s-a accidentat și el și este incert pentru duelul de mâine, fiind chemat de urgență Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova. Și turcii au mari probleme cu accidentările. După ce nu s-a putut baza la antrenamente pe Ugurcan Cakir și Bariș Alper Yilmaz, vedetele celor de la Galatasaray, iar atacantul Aral Șimșir nu s-a prezentat la lot din cauza unei accidentări, selecționerul italian Vincenzo Montella a mai primit o veste proastă. Merih Demiral (28 de ani), fundașul central al celor de la Ah-Ahli, s-a alăturat cantonamentului echipei naționale cu o problemă medicală. Conform evaluărilor inițiale, șansele ca Demiral să joace în meciul cu România sunt mici.

Staff-ul tehnic monitorizează îndeaproape situația și lucrează la planuri alternative. S-a precizat că decizia finală va fi luată după verificările care vor continua până la ora meciului, au notat cei de la haberler.com. Demiral nu a jucat decât 62 de minute în ultimele două luni pentru Al-Ahli din cauza unei accidentări. Fundașul central cotat la 14.000.000 de euro a mai trecut în carieră pe la Sporting, Juventus sau Atalanta.

Radu vrea o minune

În tabăra tricoloră se fac eforturi pentru recuperarea lui Ionuț Radu (28 de ani). Vești bune au sosit luni seară pentru selecționerul Mircea Lucescu. Portarul nu este complet ieșit din calcule pentru meciul de la Istanbul, după accidentarea pe care a suferit-o în ultimul meci al celor de la Celta Vigo. Asta chiar dacă „Il Luce” a apucat să îl cheme la lot pe Laurențiu Popescu, portarul Craiovei. Ecografia a indicat faptul că Ionuț Radu a suferit o contuzie, iar medicii l-au sfătuit să nu joace. Acesta vrea neapărat să apere poarta României la Istanbul și face eforturi în aceste momente pentru a juca joi. El urma să fie supus altor teste medicale, iar o decizie finală urmează să fie luată în această seară. În cazul în care Radu va fi luat la Istanbul, Lucescu va trebui să renunțe la unul dintre ceilalți 3 portari (Aioani, Căbuz, L. Popescu). FRF i-a căutat bilet de avion, iar Radu este așteptat azi la București, pentru a se prezenta în cantonamentul naționalei de la Mogoșoaia. În condițiile în care știa ca nu se va putea baza pe Radu, Lucescu decisese să îl titularizeze pe debutantul Marian Aioani, de la Rapid. Titular incontestabil la Celta Vigo în acest sezon, Ionuț Radu a apărat poarta României în 7 partide. Un oficial FRF a precizat că Radu vrea să joace în finala play-off-ului, de pe 31 martie, și nu vizează meciul de la Istanbul.

Portarul Ionuț Radu, aflat sub observația staff-ului medical, a fost diagnosticat cu o contuzie la nivelul gambei, fără semne de leziune musculară, au anunțat medicii echipei Celta Vigo. Specialiștii au confirmat că nu există niciun fel de afectare structurală, astfel că Ionuț Radu va face parte din lotul naționalei României pentru următoarele meciuri internaționale.

Mutu: „Palmaresul e de partea noastră”

Suntem outsideri, într-adevăr. Turcia este o echipă care poate pune probleme, cred eu în momentul ăsta, oricărei naționale. Deci, bineînțeles că și noi suntem printre ele, chiar dacă palmaresul e de partea noastră. Cel puțin pe vremea mea, de câte ori am jucat cu Turcia, n-am pierdut niciodată. Așa că sper ca această tradiție și palmaresul ăsta să meargă înainte. Pe linia asta voi fi prezent la meci, sper să văd live o victorie a României”, este de părere fostul fotbalist Adrian Mutu (47 de ani), despre Turcia - România. „Briliantul” este golgheterul all-time al naționalei, cu 35 de goluri, la egalitate cu nașul său din prima căsnicie, Gică Hagi (61 de ani).

Barajul pentru Campionatul Mondial: Turcia - România, joi, ora 19:00. Cum sabotează Gigi Becali echipa națională

Despre duelul de pe „Beșiktaș Stadium” și-a spus părerea și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB. „Cred că avem nevoie de o minune acolo, pentru că Turcia e o forță la momentul ăsta. Joacă la niște echipe mari, sunt jucători importanți la echipele respective. Să profităm de mini scandalul care e la Fenerbahce, unde sunt trei jucători de națională nemulțumiți că nu joacă. Mă sperie Kenan Yildiz, Arda Guler, iar Baris Yilmaz, care chiar dacă Liverpool a spulberat-o pe Galatasaray, a fost singurul care s-a ridicat la nivelul englezilor. Avem o singură șansă, ca presiunea asta teribilă să se întoarcă împotriva lor. Dacă noi reușim să convertim vacarmul ăla în energie pozitivă, atunci avem o șansă. Dacă dăm cu ele prin tribună de la început, atunci e groasă”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mingea folosită, Nike Control FA 25

Românii s-au obișnuit cu mingea cu care se va juca la Istanbul. Oficialii Federației Române de Fotbal au văzut ce decizie au luat omologii turci în legătură cu balonul oficial și au atras atenția. „Atenție la orice detaliu! Tricolorii pregătesc meciul de la Istanbul antrenându-se cu mingea de joc de la partida programată joi, 26 martie. Selecționata Turciei folosește pe teren propriu mingea Nike Control FA 25. Producătorul descrie mingea astfel: „Realizată cu tehnologia inovatoare OMNISculpt, mingea de fotbal Control are caneluri embosate în înveliș pentru a oferi o traiectorie mai precisă, șut după șut. Construcția din patru panouri, cu cusături mai scurte și decalate, permite zone de contact mai mari și o formă mai sferică a mingii”, se arată în postarea celor de la FRF, pe contul de Facebook. Ianis Hagi și colegii au început deja să se acomodeze cu balonul care va fi folosit mâine pe stadionul formației Beșiktaș.

Tineretul joacă în Kosovo

Selecționerul Costin Curelea (41 de ani) a declarat, în cadrul unui interviu difuzat pe pagina de YouTube a FRF, că echipa națională de tineret Under-21 a României are neapărat nevoie de o victorie în meciul cu Kosovo, pentru a rămâne în cărțile calificării la Campionatul European de fotbal U21 din 2027. El consideră că o victorie a naționalei de seniori în Turcia, în barajul de calificare la Cupa Mondială, va da un plus de încredere jucătorilor săi. Reprezentativa de tineret a României întâlnește Kosovo, la 27 martie (ora 20:00) pe Stadionul „Fadil Vokrr” din Priștina și San Marino, la 31 martie (ora 19:00), pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște. La jumătatea preliminariilor, România ocupă locul 4 în Grupa A de calificare pentru EURO 2027, cu 7 puncte, fiind la un punct în spatele celor din Kosovo, la trei puncte în urma Finlandei și la 8 puncte distanță de liderul Spania.

