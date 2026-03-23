Barajul pentru Campionatul Mondial: Turcia - România, joi, ora 19:00. Cum sabotează Gigi Becali echipa națională

Un șir de ghinioare face ca naționala României să folosească la decisivul meci cu Turcia, din semifinalele barajului de Campionatul Mondial de fotbal, de joi (ora 19:00, Prima TV), o soluție neverificată.

De unde naționala avea o puzderie de portari de valori relativ egale (Florin Niță, Horațiu Moldovan, Ionuț Radu și Marian Aioani), selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) s-a trezit ca nu are de unde alege, după accidentarea titularului Ionuț Radu. Astfel, în mod normal, dintre cele trei soluții pe care le are la dispoziție, selecționerul va miza pe debutantul Marian Aioanei (26 de ani), care însă are pe conștiință câteva goluri la Rapid.

Celelalte variante existente acum în lot, Cătălin Căbuz (29 de ani), chemat în locul cu Mihai Popa (25 de ani, CFR Cluj), și Laurențiu Popescu (29 de ani, Universitatea Craiova), adus pentru a-l înlocui la număr pe Radu, sunt socotite de umplutură. Ambii sunt debutanți și nu s-au remarcat prea tare în Superligă. Ba mai mult, Căbuz, de la revelația FC Argeș, vine după o eroare uriașă comisă etapa trecută, în jocul cu U Cluj (a dat pe lângă minge și le-a permis arădenilor să învingă și să se urce pe primul loc în Superligă), iar Popescu a scos abia de curând capul la olteni, după ce multe etape a stat în umbra ucraineanului Pavlo Isenko (22 de ani).

În mod normal, titular la Istanbul ar fi fost Ștefan Târnovanu (25 de ani), pe care impresarul său, Ioan Becali, se străduiește de ani buni să-l vândă în străinătate. Doar că portarul FCSB nu a putut fi convocat de „Il Luce”, neavând meciuri în picioare, la fel ca Horațiu Moldovan (28 de ani), de la Oviedo, și ca Răzvan Sava (23 de ani), de la Udinese.

Patronul FCSB a fost cel care l-a făcut „neconvocabil” pe portar, aruncând pe banca de rezerve, din dorința de a umple regula U21 cu un portar U21, Matei Popa (18 ani), pentru a folosi astfel în câmp un jucător experimentat, ca să mărească astfel șansele echipei de a câștiga meciuri, socotind că poarta nu-i este pusă în pericol prea des astfel încât să necesite un goalkeeper mai valoros.

Fără regula U21, pe care Becali o contestă atât de tare încât e gata să meargă la TAS pentru a o anula și a recunoscut că a intrat în Parlament pe listele AUR pentru a o distruge, Popa nu ar fi apărat în fața lui Târnovanu, cel care a stat între buturile naționalei la ultimul meci din trecutele preliminarii, la 7-1 cu San Marino, de la Ploiești.

Astfel, Gigi Becali (67 de ani) se răzbună pe Răzvan Burleanu (41 de ani), cel care i-a impus regula folosirii unui jucător sub 21 de ani în primul 11. O face însă pe spinarea naționalei, care ar putea ajunge să regrete că nu a avut un portar „certificat” la națională în jocul de la Istanbul.