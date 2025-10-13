Austriecii, luați peste picior de români după ce Ghiță le-a găsit gaura în portiță. FRF n-a uitat afrontul încasat pe tema intrării în Schengen

Pe pagina oficială de Instagram a echipei naționale de fotbal a României a apărut astăzi, la o zi după meciul România-Austria 1-0, o postare ironică la adresa austriecilor, care s-a viralizat în timp record.

„La portiță este Ghiță, România e în Schengen. Nu rimează, dar nici nu trebuie”, este postarea de pe pagina echipei naționale, un atac la adresa Austriei, care s-a opus în primă instanță intrării României în spațiul Schengen. Textul a fost completat de o fotografie a cântăreței basarabence Cleopatra Stratan de la filmarea videoclipului melodiei cu versul ”Ghiță, te-aștept diseară la portiță”. Într-o singură oră, postarea a strâns peste 10.000 de aprecieri.

Florucz i-a înfruntat pe români

Austriecii, care au avut în componență un jucător de la Real Madrid (David Alaba - 33 de ani), erau „fierți” la final, după ce au pierdut la ultima fază. „Am avut posesia mingii mult în ultimele minute, iar românii nu au mai vrut să joace. Era clar că mai aveam doar 30 de secunde. Nu a fost cea mai inteligentă decizie tactică. A fost o prostie din partea noastră. Am avut șansa să facem un pas mare către Cupa Mondială astăzi (n.r. - 12 octombrie)”, a declarat selecționerul Austriei, Ralf Rangnick (67 de ani).

Atacantul Raul Florucz, 24 de ani, extrema născută în Austria din părinți români, care a ales să reprezinte Austria, deși a fost în discuții cu FRF, a bifat duminică a treia apariție pentru prima reprezentativă austriacă. A intrat în ultimele minute. „Mă așteptam să fie un meci foarte greu, România are o echipă foarte bună și cred că rezultatul real ar fi 0-0, dar am primit acel gol în ultimul minut. Nu sunt absolut deloc bucuros că am pierdut meciul, dar am tot respectul pentru România. Părinții mei sunt din România, deci tot respectul. Le doresc numai succes și sper să ne vedem la Mondial!”, a comentat Florucz la flash-interviul acordat într-o limbă română vorbită foarte cursiv.

Întrebat despre decizia de a reprezenta naționala Austriei, Florucz a răspuns scurt și la obiect: „Nu a fost așa greu de luat, pentru că nici nu am cetățenia română, deci nici n-aș fi putut să joc pentru România”. În acest sezon, Florucz a înscris de 4 ori și a oferit două pase decisive în campionatul Belgiei, în 10 apariții.