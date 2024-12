Un tricou de peste 30 de ani aparținându-i lui Didi Prodan a apărut la Satu Mare

Turneul a fost organizat, și de această dată, de Mihai Paul, fost coleg la Olimpia Satu Mare cu Didi Prodan. Cei doi au fost și buni preteni.

În oraș s-a ținut un turneu de fotbal pentru copii, menit să cinstească memoria marelui fotbalist din Generația de Aur.

„Turneul s-a aflat la cea de-a șasea ediție. Am început în 2017, la un an după decesul lui Didi. Edițiile din 2021 și 2022 nu s-au ținut din cauza pandemiei. De fiecare dată am insistat ca turneul să fie concentrat pe copii de 10 ani”, a spus Mișu.

Ciprian Prodan, fratele lui Didi, a onorat turneul și a adus în sală un tricou vechi de peste 30 de ani.

I-a aparținut lui Prodan, fiind purtat de fostul stoper în perioada 1991-1993, cât a jucat pentru Olimpia.

În București, unde este înmormântat, Didi Prodan a fost uitat de foștii colegi din Generația de Aur.