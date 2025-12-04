Au început lucrările la proiectul uriaș de 100 de milioane euro: „Va fi primul din România!”

Lucrările la noul stadion din Pitești, o investiție estimată la 100 de milioane de euro și proiectată să găzduiască aproximativ 15.000 de spectatori, sunt pe punctul de a începe. Demolarea vechii arene, care a început în iunie 2023 și s-a încheiat în august același an, a lăsat loc liber pentru una dintre cele mai ambițioase construcții sportive din țară.

Vestea a fost confirmată de Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, care a anunțat că șantierul ar putea fi deschis oficial în foarte scurt timp.

Noul stadion de la Pitești promite să devină un reper modern în infrastructura sportivă din România, un proiect care va schimba din temelii imaginea fotbalului din oraș și va oferi clubului FC Argeș o casă pe măsura tradiției sale.

”Va fi primul stadion din România (n.r. dintre cele aflate în noul plan) la care vor începe lucrările. În funcție de cum ne va permite timpul, dar eu cred că într-o lună de zile ar putea începe lucrările. Doi ani și trei luni ar urma să dureze lucrările.

Chiar s-a creat o emulație în jurul acestui club. Primăria este alături de echipă. Indiferent de ce am fi făcut, rezultatele aduc oamenii la stadion.

25% din acest proiect va fi finanțat de primărie. Restul de 75% provin de la CNI. Marele avantaj pe care-l avem este că avem un primar căruia îi place fotbalul, care iubește această echipă.

Ăsta e marele avantaj al orașului. Eu n-am ce să-i reproșez din niciun punct de vedere”, a spus Dani Coman, la Fotbal Club.

Două stadioane în lucru, unul gata în 2026

Orașul din vestul țării are în derulare două proiecte majore, iar unul dintre ele se apropie de linia de sosire. Stadionul „Eroii Revoluției”, a cărui valoare a urcat la aproximativ 23 de milioane de euro, față de estimarea inițială de 17 milioane, este programat să fie gata în 2026.

Fotbalistul Romario Benzar (33 de ani) a transmis că Poli Timișoara, echipă aflată în prezent în Liga 3, ar putea evolua peste doi ani pe noua arenă, un pas important în procesul de reconstrucție al clubului.

”În primăvară e gata noul stadion, de 10.000 de locuri. Cel mare urmează. Acesta, 80% e gata. Lucrurile la Timișoara se mișcă repede. Stadionul o să fie gata cel târziu în vară. E o emulație”, a spus Romario Benzar, la Digi Sport Matinal.

Răsturnare de situație în proiectul noului stadion „Dan Păltinișanu”

Proiectul noii arene „Dan Păltinișanu” din Timișoara intră din nou în impas după o decizie importantă venită din instanță. Curtea de Apel București a judecat recursul depus în cazul contestației ce viza licitația organizată de Compania Națională de Investiții pentru construirea stadionului și a decis. Oferta declarată câștigătoare trebuie reevaluată.

Asocierea condusă de Concelex, clasată pe locul al doilea în urma licitației, contestase în aprilie rezultatul la Tribunalul București, însă acolo acțiunea fusese respinsă. Ulterior, compania a făcut recurs, iar Curtea de Apel a întors complet situația.

Potrivit informațiilor publicate de news.ro, instanța a anulat rezultatul licitației, obligând CNI să reia procedura de analiză a ofertelor pentru unul dintre cele mai importante proiecte sportive din vestul țării.