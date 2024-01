Atletico, dulce răzbunare. Reacția lui Ancelotti după ce Real a ratat primul trofeu în acest sezon

Real Madrid a impresionat săptămâna trecută, după ce a învins cu 5-3 după prelungiri pe Atletico Madrid și cu 4-1 pe Barcelona în Supercupa Spaniei. Însă ieri formația lui Carlo Ancelotti a pierdut în optimile Cupei Regelui întâlnirea cu rivala din oraș, ratând astfel unul dintre obiectivele acestui sezon.

A fost un meci nebun, copia fidelă a celui din semifinalele Supercupei, numai că rolurile au fost inversate. Dacă în precedenta întâlnire, Real a punctat de două ori în prelungiri, de data aceasta a fost rândul lui Atletico Madrid să înscrie două goluri în reprizele adiționale, învingând cu 4-2.

Carlo Ancelotti a dat vina pentru înfrângere pe tinerețea elevilor săi: „Am jucat foarte bine, am luptat, am revenit de două ori, am înscris două goluri, am mai avut un gol anulat... am primit golurile decisive în situații când eram în control, pentru că am pierdut mingea. Nu știu dacă eliminarea este justă, Atletico a luptat de asemenea pentru fiecare minge. Noi am dat totul, nu am nimic de reproșat băieților. A fost un derby, iar în toate derby-urile se duc lupte.

Păcatul tinereții

Lunin (n.r. portarul care a gafat la un gol)? Nu vreau să fac analize individuale. Ne-am fi putut descurca mai bine când scorul era egal. Am fost în control și nu ar fi trebuit să forțăm atât de mult cât am făcut-o, a fost păcatul tinereții. Când ai control asupra jocului, uneori nu e nevoie să forțezi”, a comentat Carlo Ancelotti pentru Marca.

Grizmann și Riquelme, decisivi

Cele două rivale s-au aflat la egalitate la finalul timpului regulamentar de joc. Atletico a condus de două ori, prin golurile lui Samuel Lino (39) şi Alvaro Morata (57), însă Real a egalat de fiecare dată, mai întâi printr-un autogol al portarului Jan Oblak (45+1), iar apoi prin Joselu (82).

În prelungirile meciului de pe stadionul Metropolitano, atacantul francez Antoine Griezmann, golgheterul all-time al clubului Atletico Madrid, a marcat cel de-al 175-lea său gol în tricoul "rojiblanco" (100), iar apoi Rodrigo Riquelme a tranşat definitiv soarta meciului, în minutul 119. Peste două săptămâni, Real și Atletico se vor înfrunta din nou, pe „Santiago Bernabeu”, în La Liga.