Fiica lui Ilie Năstase a ajuns pe străzi din cauza fostului iubit și cere bani pentru mâncare și adăpost

Charlotte Năstase, fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase și a Alexandrei King, trece printr-o situație extrem de dificilă. Aceasta a transmis un mesaj disperat pe contul său de Instagram, afirmând că nu mai are unde să locuiască și are nevoie de bani pentru hrană. „Sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit”, a transmis tânăra.

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, a transmis Charlotte Năstase.

Pentru cei care doresc să o sprijine, fiica lui Ilie Năstase și-a lăsat contul de PayPal.

Charlotte a povestit pentru Click! că nu mai poate lua legătura cu tatăl ei, Ilie Năstase.

„Am încercat să-l sun să-i spun La mulți ani!, dar nu am reușit să dau de el. Se pare că actuala lui soție mi-ar fi blocat numărul, dar ea neagă acest lucru”, a spus tânăra.

Charlotte a avut, în trecut, activitate și pe platforme dedicate conținutului pentru adulți. În anul 2022, ea publica fotografii și videoclipuri cu tentă provocatoare pe OnlyFans, unde unii abonați plăteau chiar și 30 de dolari pentru acces la o singură imagine.

Charlotte Alexandra Năstase s-a născut pe 4 martie 1990 și este fiica adoptivă a fostului tenismen Ilie Năstase, din mariajul acestuia cu actrița americană Alexandra King. De la început, Charlotte a fost răsfățată de părinții adoptivi, iar la botezul ei au participat doar personalități din lumea sportului, printre care tenismenul Ion Țiriac și fotbalistul Dominique Clemens.

Charlotte și fratele ei adoptiv, Nicholas, au rămas în grija mamei lor, Alexandra King, după divorțul acesteia de Ilie Năstase.