Aruncat în gura lupului, Ovidiu Mihăilă nu s-a făcut de râs la debutul pe banca naționalei feminine de handbal

Naţionala feminină de handal a României a fost învinsă miercuri, în deplasare, scor 27-29 (11-16), de reprezentativa Norvegiei, campioana olimpică și europeană en-titre, în primul meci din Grupa 1 a EHF EuroCup.

Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE 2026, celelalte disputând preliminarii. Meciul de la Larvik a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă, numit în locul lui Florentin Pera.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 10 goluri, Breistol 4, Rushfeldt 4, pentru Norvegia, respectiv Gorzav 7, Ostase 5, Roşu 5, pentru România.

În acest an, tricolorele vor mai juca în grupa EHF EuroCup cu Polonia, în 19 octombrie, la Craiova, după care competiţia va continua în 2026.

EHF EuroCup este o competiţie neoficială, dar binevenită pentru tricolore, în condiţiile în care pregătesc participarea la Campionatul Mondial, între 27 noiembrie - 14 decembrie, în Germania şi Olanda.

România va juca în Grupa A, la Rotterdam, cu Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) şi cu Danemarca (1 Decembrie).

Până la turneul final al Campionatului Mondial, România va mai găzdui „Trofeul Carpaţi”, la Bistriţa, între 17-24 noiembrie, şi va juca cu Portugalia (20 noiembrie), Cehia (22 noiembrie) şi Austria (23 noiembrie), potrivit news.ro.