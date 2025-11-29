Bătaie demnă de film între jucători, urmată de 17 cartonașe roșii. Intervenția fabuloasă a forțelor de ordine, după ce și-au împărțit pumni în sferturile Cupei

Sferturile Cupei Boliviei s-au transformat într-un adevărat scandal, după ce returul dintre Real Oruro și Blooming a degenerat într-un haos total.

Meciul disputat pe terenul celor de la Real Oruro ajunsese deja la minutul 100, iar Blooming era calificată în acel moment, având avantajul scorului general, 4-3.

Tensiunea acumulată pe final a explodat brusc

O dispută între jucători s-a transformat într-o încăierare generală, iar forțele de ordine au fost chemate să intervină. Conflictul a escaladat și mai mult când unii suporteri au intrat pe teren, amplificând dezordinea.

‼️ Caso total en Bolivia: 17 𝐄𝐗𝐏𝐔𝐋𝐒𝐀𝐃𝐎𝐒 (!) e intervención de la policía😬 El encuentro entre Real Oruro y Blooming acabó en el caos total en lo que se define desde Bolivia como una "vergüenza nacional" pic.twitter.com/txapvtgwjJ — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 27, 2025

În fața situației scăpate de sub control, arbitrul Renan Castillo a luat o măsură drastică: a eliminat nu mai puțin de 17 jucători, 7 de la Real Oruro și 10 de la Blooming. Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare.

Abia după restabilirea ordinii, centralul a putut opri întâlnirea, iar Blooming a fost declarată echipa calificată în semifinalele competiției.