Anglia și restul lumii. Liga Campionilor scoate la iveală diferența uriașă dintre britanici și ceilalți granzi ai Europei

Cu o etapă înainte de finalul fazei grupei Ligii Campionilor, echipele britanice își iau partea leului în cea mai prestigioasă competiției a Europei. După etapa a 7-a, pe cele 8 locuri care duc direct în optimile de finală se află lu mai puțin de 5 formații din Premier League.

Învingătoare marți cu 3-1 pe terenul lui Inter Milano, Arsenal e prima, cu 7 victorii din tot atâtea meciuri. ”Tunarii” și-au asigurat deja calificarea în optimi, la fel ca Bayern, care a trecut aseară de Union Saint-Gilloise, cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate după pauză - se putea altfel - de englezul Harry Kane (52, 55 - penalty), care a și ratat un penalty în minutul 80.

Liverpool a trecut la pas de Olympique Marseille, 3-0 în Franța, și se află la egalitate de puncte cu Real Madrid. De la locurile 5 la 8, în clasamentul din Liga Campionilor regăsim alte trei formații din Anglia. Tottenham, care a învins marți pe Dortmund cu 2-0 (fără Radu Drăgușin), Newcastle, învingătoare aseară în fața lui PSV cu 3-0 (la oaspeți Dennis Man a fst înlocuit după o oră de joc), și Chelsea, care a trecut greu de Pafos, cu 1-0 (Vlad Dragomir a jucat 89 de minute la campioana Ciprului). Printre formațiile britanice s-a ”insinuat” deținătoarea trofeului, PSG, aflată pe poziția a 6-a în clasament. A șasea reprezentantă din Premier League, Manchester City e și ea acolo, pe locul 11, într-un contingent de 8 echipe cu 13 puncte, despărțite de golaveraj.

Dacă Germania, Spania și Franța au câte o reprezentantă între primele 8, o altă putere a Europei, Italia, stă rău. Atalanta, Inter și Juventus sunt pe locurile 13, 14, respectiv 15, în timp ce campioana Napoli e în afara pozițiilor care duc în play-off, pe 25.

Rezultatele etapei a şaptea

Marţi

Kairat Almatî - FC Bruges 1-4

Bodo/Glimt - Manchester City 3-1

FC Copenhaga - SSC Napoli 1-1

Inter Milano - Arsenal Londra 1-3

Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen 2-0

Real Madrid - AS Monaco 6-1

Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain 2-1

Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2-0

Villarreal - Ajax Amsterdam 1-2

Miercuri

Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1-1

Qarabag FK - Eintracht Frankfurt 3-2

Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2-3

Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise 2-0

Chelsea Londra - FC Pafos 1-0

Juventus Torino - Benfica Lisabona 2-0

Olympique Marseille - Liverpool 0-3

Newcastle United - PSV Eindhoven 3-0

Slavia Praga - FC Barcelona 2-4