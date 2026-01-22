Anglia și restul lumii. Liga Campionilor scoate la iveală diferența uriașă dintre britanici și ceilalți granzi ai Europei

Anglia și restul lumii. Liga Campionilor scoate la iveală diferența uriașă dintre britanici și ceilalți granzi ai Europei0
Cu o etapă înainte de finalul fazei grupei Ligii Campionilor, echipele britanice își iau partea leului în cea mai prestigioasă competiției a Europei. După etapa a 7-a, pe cele 8 locuri care duc direct în optimile de finală se află lu mai puțin de 5 formații din Premier League.
Învingătoare marți cu 3-1 pe terenul lui Inter Milano, Arsenal e prima, cu 7 victorii din tot atâtea meciuri. ”Tunarii” și-au asigurat deja calificarea în optimi, la fel ca Bayern, care a trecut aseară de Union Saint-Gilloise, cu 2-0. Ambele goluri au fost marcate după pauză - se putea altfel - de englezul Harry Kane (52, 55 - penalty), care a și ratat un penalty în minutul 80.
Liverpool a trecut la pas de Olympique Marseille, 3-0 în Franța, și se află la egalitate de puncte cu Real Madrid. De la locurile 5 la 8, în clasamentul din Liga Campionilor regăsim alte trei formații din Anglia. Tottenham, care a învins marți pe Dortmund cu 2-0 (fără Radu Drăgușin), Newcastle, învingătoare aseară în fața lui PSV cu 3-0 (la oaspeți Dennis Man a fst înlocuit după o oră de joc), și Chelsea, care a trecut greu de Pafos, cu 1-0 (Vlad Dragomir a jucat 89 de minute la campioana Ciprului). Printre formațiile britanice s-a ”insinuat” deținătoarea trofeului, PSG, aflată pe poziția a 6-a în clasament. A șasea reprezentantă din Premier League, Manchester City e și ea acolo, pe locul 11, într-un contingent de 8 echipe cu 13 puncte, despărțite de golaveraj.
Dacă Germania, Spania și Franța au câte o reprezentantă între primele 8, o altă putere a Europei, Italia, stă rău. Atalanta, Inter și Juventus sunt pe locurile 13, 14, respectiv 15, în timp ce campioana Napoli e în afara pozițiilor care duc în play-off, pe 25.
Rezultatele etapei a şaptea
Marţi
Kairat Almatî - FC Bruges 1-4
Bodo/Glimt - Manchester City 3-1
FC Copenhaga - SSC Napoli 1-1
Inter Milano - Arsenal Londra 1-3
Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen 2-0
Real Madrid - AS Monaco 6-1
Sporting Lisabona - Paris Saint-Germain 2-1
Tottenham Hotspur - Borussia Dortmund 2-0
Villarreal - Ajax Amsterdam 1-2
Miercuri
Galatasaray Istanbul - Atletico Madrid 1-1
Qarabag FK - Eintracht Frankfurt 3-2
Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2-3
Bayern Munchen - Union Saint-Gilloise 2-0
Chelsea Londra - FC Pafos 1-0
Juventus Torino - Benfica Lisabona 2-0
Olympique Marseille - Liverpool 0-3
Newcastle United - PSV Eindhoven 3-0
Slavia Praga - FC Barcelona 2-4