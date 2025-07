Andrei Rațiu a prins în cea mai frumoasă echipă! Imagine de colecție alături de soție și de fiica lor

Andrei Rațiu (26 de ani) s-ar afla pe lista mai multor cluburi din Europa, după ce internaționalul român a înregistrat evoluții de excepție în tricoul celor de la Rayo Vallecano. După un sezon performant, Rațiu a fost desemnat ca fiind cel mai bun fundaș dreapta din La Liga.

Însă, stoperul ar putea să schimbe, de curând, destinația. A atras atenția șefilor de la AS Roma, iar italienii ar fi pregătiți să achite clauza de reziliere a românului, în valoare de 25 de milioane de euro, conform presei din Cizmă.

Italienii i-au făcut portertul lui „Sonic”: „Andrei Rațiu este cunoscut pentru viteza și rezistența sa pe flanc, calități care i-au adus această poreclă. Acest supranume nu reflectă doar rapiditatea sa, ci și părul albastru cu care s-a remarcat la Euro 2024. Datorită acestor calități, este urmărit de mai multe cluburi de top, precum Barcelona, Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid și Roma!”.

Portret de familie

Sperând ca lucrurile să se concretizeze curând, Rațiu profită de timpul liber și creează momente de neuitat alături de familia sa. De curând, tricolorul a împărtășit cea mai frumoasă fotografie, pe rețelele de socializare.

Portretul de familie îl întruchipează pe fotbalist, cu zâmbetul până la urechi, alături de soția și fiica lor, în vârstă de un an și câteva luni.

„De când am devenit tată, de aproape 15 luni, aproape tot timpul meu i-l dedic fiicei mele. În câteva luni, mi se va naște al doilea copil, un băiat.

Sunt cu prietena mea de la 16 ani, așa că, în momentul în care am simțit că am ceva stabil în fotbal, am decis că era momentul să devenim părinți. Nu mi s-a schimbat prea mult viața. Din fericire, fetița este cuminte, doarme și mănâncă bine. Viața unui fotbalist este foarte plictisitoare!”, a admis, conform abc.es, Rațiu.