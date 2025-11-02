search
Duminică, 2 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Anchetă epidemiologică la Băile Felix, după ce peste 20 de tineri sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal. Acuzații grave

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Autoritățile sanitare din Bihor au deschis o anchetă epidemiologică, după ce mai mulți copii participanți la un turneu de fotbal din stațiunea Băile Felix au acuzat stări de rău.

Tineri fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale Foto/Arhivele Adevărul
Tineri fotbaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale Foto/Arhivele Adevărul

Peste 20 de tineri sportivi, cazați la hotelurile Mureș și Poienița, s-au plâns de dureri abdominale, vărsături și scaune diareice. Trei dintre ei, aflați la Hotelul Mureș, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe. Doi au fost diagnosticați cu suspiciune de toxiinfecție alimentară și au rămas internați o zi, fiind externați la cererea părinților pe 30 octombrie.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Bihor, copiii provin din mai multe județe (Cluj, Brașov, Arad, Timiș, Satu Mare, Mehedinți și Hunedoara) și au între 10 și 14 ani.

Reprezentanții companiei Turism Felix S.A., care administrează cele două hoteluri, au transmis că problemele au apărut în noaptea de 29 spre 30 octombrie. Personalul medical din unități le-ar fi oferit copiilor îngrijiri pe loc.

„În cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare!”

Deocamdată, cauza exactă a îmbolnăvirilor nu a fost stabilită. Ancheta DSP este în desfășurare.

„Este o situație regretabilă, pe care o tratăm cu toată seriozitatea și transparența. Ne-am pus imediat la dispoziția autorităților și oferim tot sprijinul necesar pentru a clarifica ce s-a întâmplat. Este important de știut că în cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare în rândul celorlalți oaspeți cazați la noi.

Considerăm esențială identificarea precisă a cauzei problemei și aplicarea imediată de măsuri, prioritatea noastră fiind oferirea serviciilor de calitate oaspeților. Cel mai important este că micuții sunt bine și că nu au existat cazuri grave. Ținem foarte mult la standardele noastre de igienă, curățenie și calitatea meselor oferite, iar siguranța oaspeților este si rămâne prioritatea noastră!, spune Oana Ursulescu, CEO Turism Felix S.A., citată în comunicat, potrivit sursei citate.

Antrenorul tinerilor: „100% a fost de la mâncare!”

Hugo Moutinho, tehnicianul echipei Luceafărul Severin, este convins că problemele de sănătate au fost provocate de alimentele consumate. Acesta a declarat că la fața locului au intervenit „șase-șapte ambulanțe și echipaje de poliție”. Totodată, antrenorul a respins posibilitatea ca îmbolnăvirile copiilor să fi fost cauzate de apa din piscină. În opinia sa, situația ar putea duce la acționarea în instanță a hotelului de către club.

„Sută la sută a fost de la mâncare. Nu are cum să fie de la apa de la piscină, pentru că sportivii mei care au fost internați în spital, nu au fost în piscină. Doar de la mâncare poate fi, pentru că nu există altă soluție, mai ales că aveam trei meciuri pe zi și nu aveam timp de bălăceală!

La noi la hotel Mureș au fost peste 20 de cazuri. Au fost unii de la 2017, că am fost cu ambele grupe, ciupiți de ploșnițe. Am două cazuri plus părinții plini pe corp de ciupituri, la etajul 9, unde am stat noi, la hotelul Mureș. Noi alegem condiții, dacă e curat, nu am nimic de spus, dar când sunt ploșnițe, e ceva la mijloc, e mizerie!”, a mai declarat Moutinho, conform iamsport.ro.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
digi24.ro
image
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
stirileprotv.ro
image
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi
gandul.ro
image
Temperaturi record în România la început de noiembrie. ANM anunță când se răcește vremea
mediafax.ro
image
Neluțu Varga face anunțul momentului: „Săptămâna viitoare vine cea mai bună veste pentru CFR Cluj din ultimele șase luni”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un bucureștean a găsit o „metodă diabolică” prin care și-a făcut vecinii să-i achite restanțele uriașe la întreținere. Bărbatul locuiește într-unul dintre cele mai luxoase complexuri rezidențiale din Capitală.
libertatea.ro
image
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
digi24.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
L-au prins! Modelul cu care a fost văzut Lamine Yamal, chiar înaintea despărțirii de Nicki Nicole
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
antena3.ro
image
Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de propriii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
observatornews.ro
image
De ce și-a înjunghiat copilul de 13 ani din Ilfov vecinul, în seara de Halloween! S-a aflat motivul faptei odioase
cancan.ro
image
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
prosport.ro
image
ANAF începe controale masive la persoanele fizice. Ce categorii de români sunt vizate
playtech.ro
image
Exclusiv. Ce i-a spus, de fapt, Florin Tănase lui Gigi Becali despre Darius Olaru: „Patroane…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-a chemat la negocieri! Dan Șucu, pe cale să pună un antrenor cu nume uriaș la Genoa
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
„Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi”. Asta a fost ULTIMA DORINȚĂ a Ștefaniei Szabo! A apelat la un coleg cu doar câteva ore înainte să moară... mesajele au ieșit la suprafață!
kanald.ro
image
Ce nu va putea face niciodată inteligența artificială...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Daniel Balaş aruncă bomba despre doctoriţa Ştefania Szabo: I-am spus că fostul soţ o s-o bage în pământ, i-am zis că nu prinde sfârşitul anului
romaniatv.net
image
Ninsorile lovesc țara! Alertă meteo de ultim moment
mediaflux.ro
image
Denise Rifai, surprinsă alături de antrenorul român când ieșeau din restaurant
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Cel puțin 6 morți și 25 de persoane spitalizate după ce au mâncat acest preparat la restaurant
actualitate.net
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”
click.ro
image
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Va fi o lună a deciziilor grele și a schimbărilor pentru 4 zodii
click.ro
image
Smiley, în lacrimi pe scena de la Sala Palatului! Ce l-a făcut să plângă? Părinții, Gina Pistol și fiica Josephine i-au fost alături!
click.ro
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica (4) jpg
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
image
Cea mai înfricoșătoare pădure din lume se află în Transilvania și a devenit subiect în presa internațională: „Mulți au intrat aici și nu au mai ieșit”

OK! Magazine

image
Lovitura pe care Kate Middleton și Regina Camilla i-au dat-o fostului Prinț Andrew! Și ele au fost implicate

Click! Pentru femei

image
Divorțul i-a provocat mari probleme de sănătate lui Kim Kardashian. Ce-a apărut la RMN?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?