Anchetă epidemiologică la Băile Felix, după ce peste 20 de tineri sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal. Acuzații grave

Autoritățile sanitare din Bihor au deschis o anchetă epidemiologică, după ce mai mulți copii participanți la un turneu de fotbal din stațiunea Băile Felix au acuzat stări de rău.

Peste 20 de tineri sportivi, cazați la hotelurile Mureș și Poienița, s-au plâns de dureri abdominale, vărsături și scaune diareice. Trei dintre ei, aflați la Hotelul Mureș, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe. Doi au fost diagnosticați cu suspiciune de toxiinfecție alimentară și au rămas internați o zi, fiind externați la cererea părinților pe 30 octombrie.

Potrivit Direcției de Sănătate Publică Bihor, copiii provin din mai multe județe (Cluj, Brașov, Arad, Timiș, Satu Mare, Mehedinți și Hunedoara) și au între 10 și 14 ani.

Reprezentanții companiei Turism Felix S.A., care administrează cele două hoteluri, au transmis că problemele au apărut în noaptea de 29 spre 30 octombrie. Personalul medical din unități le-ar fi oferit copiilor îngrijiri pe loc.

„În cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare!”

Deocamdată, cauza exactă a îmbolnăvirilor nu a fost stabilită. Ancheta DSP este în desfășurare.

„Este o situație regretabilă, pe care o tratăm cu toată seriozitatea și transparența. Ne-am pus imediat la dispoziția autorităților și oferim tot sprijinul necesar pentru a clarifica ce s-a întâmplat. Este important de știut că în cadrul hotelurilor noastre nu au fost semnalate alte cazuri similare în rândul celorlalți oaspeți cazați la noi.

Considerăm esențială identificarea precisă a cauzei problemei și aplicarea imediată de măsuri, prioritatea noastră fiind oferirea serviciilor de calitate oaspeților. Cel mai important este că micuții sunt bine și că nu au existat cazuri grave. Ținem foarte mult la standardele noastre de igienă, curățenie și calitatea meselor oferite, iar siguranța oaspeților este si rămâne prioritatea noastră!”, spune Oana Ursulescu, CEO Turism Felix S.A., citată în comunicat, potrivit sursei citate.

Antrenorul tinerilor: „100% a fost de la mâncare!”

Hugo Moutinho, tehnicianul echipei Luceafărul Severin, este convins că problemele de sănătate au fost provocate de alimentele consumate. Acesta a declarat că la fața locului au intervenit „șase-șapte ambulanțe și echipaje de poliție”. Totodată, antrenorul a respins posibilitatea ca îmbolnăvirile copiilor să fi fost cauzate de apa din piscină. În opinia sa, situația ar putea duce la acționarea în instanță a hotelului de către club.

„Sută la sută a fost de la mâncare. Nu are cum să fie de la apa de la piscină, pentru că sportivii mei care au fost internați în spital, nu au fost în piscină. Doar de la mâncare poate fi, pentru că nu există altă soluție, mai ales că aveam trei meciuri pe zi și nu aveam timp de bălăceală!

La noi la hotel Mureș au fost peste 20 de cazuri. Au fost unii de la 2017, că am fost cu ambele grupe, ciupiți de ploșnițe. Am două cazuri plus părinții plini pe corp de ciupituri, la etajul 9, unde am stat noi, la hotelul Mureș. Noi alegem condiții, dacă e curat, nu am nimic de spus, dar când sunt ploșnițe, e ceva la mijloc, e mizerie!”, a mai declarat Moutinho, conform iamsport.ro.