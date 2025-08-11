search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Anamaria Prodan, ținta ironiilor, după declarația de dragoste a lui Ronald Gavril: „Sigur ea a scris!”

0
0
Publicat:

După întregul mariaj controversat cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan (52 de ani) și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat cu 13 ani mai tânăr decât aceasta. Impresara, o figură omniprezentă în showbizul românesc, trăiește o poveste de dragoste la cote maxime cu Ronald Gavril, pugilist român în vârstă de 39 de ani. 

gavril anamaria prodan facebook jpg

Cei doi sunt împreună de aproape doi ani, iar impresara se recomandă, cu fiecare ocazie, a fi o „femeie împlinită”, căci lângă Ronald Gavril și-a recăpătat energia feminină, încrederea și liniștea sufletească. 

Nu a durat mult, iar Anamaria Prodan a devenit, din nou, ținta gurilor rele în mediul online. După nenumărate dăți în care cei doi îndrăgostiți și-au arătat public iubirea unul față de celălalt, prin intermediul unor declarații de dragoste siropoase, internauții au început să creadă că aceste „cuvinte mari” sunt doar de fațadă pentru impresara care și-a expus, în mod constant, relațiile în spațiul public. 

De curând, Ronald Gavril și-a dat frâu liber emoțiilor și a publicat, pe contul său oficial de TikTok, un mesaj lacrimogen, în care își exprimă recunoștința față de partenera sa, ajutându-se de expresii mult prea înduioșătoare. 

„Ești focul care îmi arde inima și liniștea în care vreau să mă pierd. Te vreau, te iubesc și te aleg În fiecare clipă!”, a transmis Ronald Gavril, pe TikTok, alături de un videoclip cu Anamaria Prodan. 

@ronald_gavril „Ești focul care îmi arde inima și liniștea în care vreau să mă pierd. Te vreau, te iubesc și te aleg în fiecare clipă.” ❤️ @Anamaria Prodan ♬ Dangerous Woman - Ariana Grande

„Textul este scris de ea!”

Internauții consideră că povestea dintre cei doi amorezați pierde din credibilitate, astfel că relația Anamariei Prodan pare să se rezume doar la declarații de dragoste pe social media. Mai mult, unii dintre utilizatorii TikTok sunt de părere că impresara administrează contul de TikTok al sportivului, scriindu-și singură mesajele siropoase. 

„Am impresia că acest text este scris chiar de ea!”, a transmis un internaut. Mesajul cu pricina a creat un val de ironii la adresa impresarei. 

„Evident, contul lui Ronald este tot contul ei, sub acoperire!”, a susținut o altă persoană. 

„Omul este în banca lui, nu are timp de așa ceva!”, consideră alt utilizator activ pe platformă.

Traumatizată de trecut: „Orice, dar să nu ne mințim!”

„Am avut o discuție cu el. Și am zis: «Orice pe lumea asta putem face, dar să nu ne mințim. Și dacă dacă unul dintre noi… tu, eu, nu contează, am găsit altceva, nu ne mai regăsim în această relație, să rămânem cei mai buni prieteni». De ce? Pentru că noi doi am construit ceva foarte frumos!

Cumva, pe pământul ăsta nimic nu e pentru totdeauna. Și dacă nimic nu e pentru totdeauna, atunci lucrurile eu înțeleg că se schimbă. Nu trebuie să se termine, ele se pot schimba, ca anotimpurile. Ele rămân mereu aceleași patru anotimpuri, dar doar se schimbă și atunci noi putem să spunem… și eu îi spun: «Uite, Ronald, mie nu-mi place asta, nu mai vreau să faci asta, că nu-mi place». Și de fiecare dată, la începutul relației, stăteam cu sufletul așa… Mamă, dacă o să zică: «Lasă-mă, că m-ai zăpăcit!»”, a recunoscut Anamaria Prodan, la „Fiță cu Adiță”, la scurt timp după ce și-a oficializat relația cu Ronald Gavril.

Despre fostul soț, Laurențiu Reghecampf (49 de ani), Anamaria spunea că este „soarele meu”.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
digi24.ro
image
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
stirileprotv.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
gandul.ro
image
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
mediafax.ro
image
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
fanatik.ro
image
Cine este Rareș Achiriloaie. A încasat patru salarii de la stat conform declarației de avere de anul trecut
libertatea.ro
image
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
digi24.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
digisport.ro
image
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie
stiripesurse.ro
image
Cum arată harta salariului minim în Europa. România se află pe un loc surprinzător printre țările UE
antena3.ro
image
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
ITP 2025 – ce se întâmplă dacă ai picat inspecția tehnică periodică. Ce trebuie să știi dacă vrei să o refaci
playtech.ro
image
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
VIDEO | Accidentul aviatic din Arad, surprins pe camera de supraveghere. Ce ar fi provocat această tragedie
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță vortex polar încă din toamnă. Orașele din România unde ninge din octombrie.
romaniatv.net
image
Vine valul de concedieri în România. Premierul Ilie Bolojan confirmă decizia Guvernului
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux
click.ro
image
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
click.ro
image
Porumbul, medicament natural pentru numeroase afecțiuni. Util de la bob până la cenușa coceanului
click.ro
FotoJet Andreea jpg
Andreea Marin, rutina de fitness care o ține într-o formă fizică de zile mari! ”Tratează-ți corpul cu respect și el te va răsplăti cu chef de viață”
okmagazine.ro
Terina cu pui si dovlecei Sursa foto shutterstock 1781117753 jpg
Terină de pui cu dovlecei. Secretele pentru care se termină rapid
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul adoptiv al lui Horia Brenciu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
image
Trei zodii renasc după Luna plină din august 2025. Își realizează un vis, primesc bani la locul de muncă și plănuiesc o vacanță de lux

OK! Magazine

image
Regele Charles, extrem de mofturos la mâncare. Care este ”regula celor 6 ouă”, cu care le dă angajaților de furcă

Click! Pentru femei

image
A avut sau nu o „experiență gay”? Brad Pitt a dezvăluit marele său regret

Click! Sănătate

image
Top 10 alimente care conțin cele mai multe microplastice