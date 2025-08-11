Anamaria Prodan, ținta ironiilor, după declarația de dragoste a lui Ronald Gavril: „Sigur ea a scris!”

După întregul mariaj controversat cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan (52 de ani) și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat cu 13 ani mai tânăr decât aceasta. Impresara, o figură omniprezentă în showbizul românesc, trăiește o poveste de dragoste la cote maxime cu Ronald Gavril, pugilist român în vârstă de 39 de ani.

Cei doi sunt împreună de aproape doi ani, iar impresara se recomandă, cu fiecare ocazie, a fi o „femeie împlinită”, căci lângă Ronald Gavril și-a recăpătat energia feminină, încrederea și liniștea sufletească.

Nu a durat mult, iar Anamaria Prodan a devenit, din nou, ținta gurilor rele în mediul online. După nenumărate dăți în care cei doi îndrăgostiți și-au arătat public iubirea unul față de celălalt, prin intermediul unor declarații de dragoste siropoase, internauții au început să creadă că aceste „cuvinte mari” sunt doar de fațadă pentru impresara care și-a expus, în mod constant, relațiile în spațiul public.

De curând, Ronald Gavril și-a dat frâu liber emoțiilor și a publicat, pe contul său oficial de TikTok, un mesaj lacrimogen, în care își exprimă recunoștința față de partenera sa, ajutându-se de expresii mult prea înduioșătoare.

„Ești focul care îmi arde inima și liniștea în care vreau să mă pierd. Te vreau, te iubesc și te aleg În fiecare clipă!”, a transmis Ronald Gavril, pe TikTok, alături de un videoclip cu Anamaria Prodan.

@ronald_gavril „Ești focul care îmi arde inima și liniștea în care vreau să mă pierd. Te vreau, te iubesc și te aleg în fiecare clipă.” ❤️ @Anamaria Prodan ♬ Dangerous Woman - Ariana Grande

„Textul este scris de ea!”

Internauții consideră că povestea dintre cei doi amorezați pierde din credibilitate, astfel că relația Anamariei Prodan pare să se rezume doar la declarații de dragoste pe social media. Mai mult, unii dintre utilizatorii TikTok sunt de părere că impresara administrează contul de TikTok al sportivului, scriindu-și singură mesajele siropoase.

„Am impresia că acest text este scris chiar de ea!”, a transmis un internaut. Mesajul cu pricina a creat un val de ironii la adresa impresarei.

„Evident, contul lui Ronald este tot contul ei, sub acoperire!”, a susținut o altă persoană.

„Omul este în banca lui, nu are timp de așa ceva!”, consideră alt utilizator activ pe platformă.

Traumatizată de trecut: „Orice, dar să nu ne mințim!”

„Am avut o discuție cu el. Și am zis: «Orice pe lumea asta putem face, dar să nu ne mințim. Și dacă dacă unul dintre noi… tu, eu, nu contează, am găsit altceva, nu ne mai regăsim în această relație, să rămânem cei mai buni prieteni». De ce? Pentru că noi doi am construit ceva foarte frumos!

Cumva, pe pământul ăsta nimic nu e pentru totdeauna. Și dacă nimic nu e pentru totdeauna, atunci lucrurile eu înțeleg că se schimbă. Nu trebuie să se termine, ele se pot schimba, ca anotimpurile. Ele rămân mereu aceleași patru anotimpuri, dar doar se schimbă și atunci noi putem să spunem… și eu îi spun: «Uite, Ronald, mie nu-mi place asta, nu mai vreau să faci asta, că nu-mi place». Și de fiecare dată, la începutul relației, stăteam cu sufletul așa… Mamă, dacă o să zică: «Lasă-mă, că m-ai zăpăcit!»”, a recunoscut Anamaria Prodan, la „Fiță cu Adiță”, la scurt timp după ce și-a oficializat relația cu Ronald Gavril.

Despre fostul soț, Laurențiu Reghecampf (49 de ani), Anamaria spunea că este „soarele meu”.