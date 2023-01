Ana Bogdan, victima unui antrenor abuziv: Declarații șocante din Australia

Ana Bogdan (30 de ani, 63 WTA) a avut un început de sezon de coșmar! Mai întâi, a fost o viroză agresivă, care a ținut-o la pat vreo trei săptămâni, după cum a povestit chiar ea. Apoi, a venit și eliminarea neașteptată, în turul I de la Australian Open 2023.

După acest rezultat, Ana a discutat cu corespondentul prosport.ro, la Melbourne, și a dezvăluit că s-a încheiat colaborarea ei cu antrenorul francez, Thomas Drouet. Pentru că a patra româncă din clasamentul WTA a luat decizia de a renunța la un tip abuziv care i-a lăsat o impresie foarte proastă în scurta lor colaborare, începută în luna decembrie.

Ce a povestit Ana Bogdan?

*Nu mai am antrenor pentru că au fost ceva probleme la Adelaide. Asta cred că a fost cea mai scurtă colaborare pe care am avut-o cu cineva vreodată! Sunt mai multe lucruri la mijloc. Nici nu mai merită să vorbesc despre persoana asta.

*Au fost mai multe lucruri pentru că nu pot să iau o decizie atât de radicală și la capătul lumii! S-au adunat mai multe lucruri. Noroc că am avut ochii deschiși și am fost precaută încă de la început cu el, om pe care nu-l cunosc. Mi-am și luat o perioadă de timp: <<Hai să încercăm până după Australian Open>>. N-am mers fără cap! Adică nu am zis «Ăsta este omul și merg cu el înainte». Nu știi niciodată și am avut ochii destul de deschiși. A fost bine că am făcut așa!

*El (n.r. Thomas Drouet) m-a contactat pe net. El mi-a scris mie, pe Instagram, și i-am răspuns. Eu nu aveam antrenor la momentul respectiv. Am zis, pentru că eram în perioada de pauză, în inter-sezon, nu voiam să încep atunci. I-am spus să începem în decembrie, la început.

*A venit în țară , am început antrenamentele. Acolo, cât de cât ,să zic a fost OK, dar, unele lucruri nu sunt prea în regulă, la nivelul ăsta. Trebuie să conștientizezi, să știi ce faci.

*Sunt oameni cu care am întrerupt colaborarea și vorbesc cu ei, mă salut! E doza aia de respect pe care o am pentru omul respectiv pentru că așa m-au educat părinți. Pentru omul ăsta (n.r. antrenorul francez Thomas Drouet), pe cuvântul meu de onoare, că nu merită nici să-l privesc în ochi și nici să-l mai salut vreodată! Asta e tot ceea ce vreau să zic. Nu merită să vorbesc despre el!

*Gândește-te că nu luam o astfel de decizie, la capătul lumii, imediat ce începusem colaborarea, dacă el nu a făcut ceea ce a făcut! La mijlocul terenului, în mijlocul antrenamentului, de față cu toată lumea, nu poți să țipi la mine și să-mi vorbești așa, din senin. Înseamnă că ești dus cu capu’ și eu nu pot să stau cu un om de genul ăsta!

*Am nevoie de echilibru, am nevoie de liniște, am nevoie de suport. Am nevoie de oameni pozitivi, nu mai am nevoie de oameni care nu-și pot gestiona propriile comportamente.

*Noroc că-l am cu mine pe Simone (n.r. pilotul de raliuri, Simone Tempestini) pentru că nu știu cum eram fără el, singură pe aici! Nu era chiar ușor să rămân singură în Australia dar mă bucur că e aici!