Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Gimnastică ritmică: ANS a sistat finanțarea FRGR, iar federația consideră decizia nelegală și nestatutară

Agenția Națională pentru Sport a decis sistarea temporară a finanțării acordate Federației Române de Gimnastică Ritmică pentru nerespectarea unor obligații prevăzute în contractul dintre cele două instituții, iar hotărârea ANS este considerată de către FRGR nelegală și nestatutară, conform unui comunicat, remis, luni, agenției Agerpres.

Echipa Ucrainei concurează în finala gimnastică ritmică cu mingea în timpul Jocurilor Europene pe Minsk Arena din Minsk Belarus FOTO Guliver / Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Federația Română de Gimnastică Ritmică (FRGR) dorește să aducă la cunoștința publicului aspecte lămuritoare în contextul adoptării Deciziei nr. 10719/10.10.2025 de către Agenția Națională pentru Sport (ANS), prin care s-a dispus sistarea temporară a finanțării acordate FRGR, în absența expunerii motivelor de fapt și a temeiurilor legale care au stat la baza acestei măsuri, considerăm necesară exprimarea unei poziții oficiale din partea FRGR. FRGR, prin președinta Irina Deleanu, își exprimă îngrijorarea față de efectele directe și imediate ale acestei decizii asupra activității sportive, a cluburilor afiliate și, în mod special, asupra sportivilor, ale căror interese trebuie protejate cu prioritate. FRGR subliniază că este deschisă unui dialog instituțional responsabil și constructiv, în vederea clarificării situației și a identificării unei soluții conforme cu dispozițiile legale din domeniul sportului, cu statutul FRGR și cu regulamentele interne în vigoare”, se arată în comunicatul Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Sursa citată precizează totodată că decizia ANS afectează grav funcționarea federației și că aduce un prejudiciu sportivilor.

Având în vedere că această decizie afectează grav funcționarea FRGR, compromite imaginea publică a acesteia și aduce un prejudiciu semnificativ sportivilor, FRGR se consideră îndreptățită să aducă la cunoștința publicului următoarele aspecte: FRGR este și a fost mereu o instituție transparentă și responsabilă, inclusiv în ceea ce privește implementarea oricăror măsuri necesare pentru respectarea drepturilor, susținerea și promovarea sportivilor, în conformitate cu prevederile Statutului Federației, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, precum și cu toate dispozițiile legale și standardele aplicabile în vigoare. FRGR susține și contribuie activ la respectarea normelor privind protecția minorilor în cadrul competițiilor organizate sub egida FRGR și susține adoptarea oricăror măsuri necesare pentru a se asigura că sportivii sunt însoțiți de un reprezentant de specialitate autorizat, care să garanteze pregătirea, supravegherea și protecția sportivilor. În centrul tuturor acțiunilor FRGR se află sportivii și bunăstarea acestora. FRGR implementează constant măsuri pentru susținerea pregătirii, sănătății fizice și psihice a sportivilor, în deplină conformitate cu normele naționale și internaționale în domeniul sportului. FRGR își asumă întreaga responsabilitate pentru protejarea interesului superior al sportivilor, promovând un climat sănătos și echitabil în gimnastica ritmică românească, susținând totodată principiul meritocrației în rândul acestora”, transmite FRGR.

În lipsa expunerii faptelor care au condus la decizia ANS într-un mod concret, federația consideră că hotărârea instituției conduse de Bogdan Matei este netransparentă, nelegală și nestatutară.

FRGR a fost sancționată de către ANS prin Decizia nr. 10719/10.10.2025, care prevede sistarea temporară a finanțării acordate Federației. Această decizie este bazată pe pretinsa nerespectare a art. 3, pct. 3.22 din Contractul încheiat între FRGR și ANS. Decizia a fost emisă fără a expune în mod concret faptele, motivele și argumentele care au stat la baza adoptării unei astfel de măsuri sancționatorii. Până la acest moment, FRGR nu a primit nicio comunicare oficială din partea ANS privind motivele care au stat la baza adoptării deciziei de sistare temporară a finanțării. Or, în absența unei motivări clare și obiective, decizia ANS se dovedește a fi netransparentă, nelegală și nestatutară, contravenind principiilor legalității și transparenței instituționale. Mai mult, o astfel de măsură afectează grav activitatea sportivă, destabilizează și compromite în mod direct interesul superior al sportivilor. Or, nu putem trece cu vederea faptul că această decizie ANS generează un prejudiciu semnificativ activității sportive, afectând în mod direct aproximativ 450 de sportivi legitimați în cadrul cluburilor afiliate FRGR, prin limitarea accesului acestora la pregătire, antrenamente și competiții, cu un impact negativ și direct asupra performanței sportive. În consecință, FRGR va formula o plângere administrativă împotriva deciziei ANS, solicitând motivarea clară și obiectivă a acesteia, anularea deciziei și restabilirea ordinii de drept și a echilibrului instituțional”, precizează instituția.

Sancționarea federației de către ANS are ca efect blocarea calendarului competițional național. Federația menționează totodată că în contextul obținerii unor rezultate remarcabile pe plan mondial, obținute prin gimnasta Amalia Lică, 22 de cluburi afiliate solicită remedierea situației generate de decizia ANS.

