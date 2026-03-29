„Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!”. Coșmar pentru Lindsey Vonn, după ce piciorul i-a fost „zdrobit” la JO. Campioana nu-și revine

La 41 de ani, Lindsey Vonn este considerată una dintre cele mai valoroase schioare din toate timpurile, mai ales datorită performanțelor impresionante din Cupa Mondială, unde a stabilit numeroase recorduri. Palmaresul său include și rezultate importante la Jocurile Olimpice, unde a câștigat o medalie de aur și două de bronz.

Momente de coșmar pentru Lindsey Vonn Foto/Colaj Instagram @lindseyvonn
Momente de coșmar pentru Lindsey Vonn Foto/Colaj Instagram @lindseyvonn

Sportiva americană a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (2002, 2006, 2010 și 2018), iar în 2026 a încercat o revenire spectaculoasă la competiția de la Milano-Cortina. Revenirea s-a încheiat însă dramatic, după o căzătură severă în proba de coborâre.

Deși venea după o ruptură de ligamente suferită cu puțin timp înainte de competiție, Vonn a ales să riște. Cursa ei s-a încheiat rapid, după doar 13 secunde, când a căzut violent pe pârtia Olimpia delle Tofane din Cortina. A rămas întinsă pe zăpadă până la intervenția echipei medicale.

Accidentul, un coșmar. Au urmat 6 operații

Din februarie și până în prezent, Lindsey Vonn a trecut prin nu mai puțin de șase operații, dintre care patru au fost realizate în Italia. Ulterior, ea a revenit în Statele Unite, unde a suferit o nouă intervenție majoră, extrem de complexă, care a durat aproximativ șase ore, la clinica Steadman din Vail.

După accident, Lindsey Vonn a stat mai multe săptămâni în spital, confruntându-se cu dureri foarte mari. A fost tratată cu medicamente puternice, precum morfina și fentanilul, și era trezită la fiecare câteva ore pentru monitorizare.

„Am fost numărul 1 în lume, acum sunt Într-un scaun cu rotile!”

Sportiva a povestit public, în presă și pe rețelele sociale, cât de greu a fost această perioadă, pe care a descris-o drept una extrem de dificilă. Cu toate acestea, în ciuda accidentării grave suferite la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, Vonn nu se gândește să se retragă.

La 41 de ani, Lindsey Vonn se află acasă, în Park City (Utah), unde continuă recuperarea. Se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile și are încă bandaje vizibile. În fiecare zi urmează ședințe intense de recuperare, cu exerciții dificile, în ciuda faptului că piciorul ei a fost grav afectat.

Piciorul meu era rupt, schiurile încă în picioare. Era răsucit și nu le puteam scoate. Nu mă puteam mișca și strigam după ajutor. Am fost numărul 1 din lume și pe cale să câștig o medalie olimpică. Acum sunt într-un scaun cu rotile”, a spus sportiva, potrivit Vanity Fair.

