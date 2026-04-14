Un fotbalist brazilian renunță la rețelele sociale pe durata Campionatului Mondial de fotbal: „Căutam doar imagini cu moartea”

Atacantul brazilian Richarlison (28 de ani), legitimat la formația engleză Tottenham, a anunțat într-un interviu pentru publicația franceză „France Football” că va renunța la rețelele de socializare, dacă va fi convocat de către selecționerul Fabio Capello la Campionatul Mondial de fotbal din această vară.

Atacantul susține că a avut o experiență care l-a marcat negativ, la recentul turneu final, din 2022, când în spațiul public au apărut detalii despre viața privată, cu picanterii venite din partea fostelor iubite.

Când Campionat Mondial de Qatar a luat sfârșit, atacantul grupării londoneze a găsit puterea să-și mărturisească durerea într-un interviu pentru ESPN Brazilia:

„Mă duceam la antrenament gândindu-mă doar să mă întorc acasă, în camera mea, pentru că nu știam ce se întâmplă în capul meu.

Nu spun că am vrut să mă sinucid, dar căutam doar imagini cu moartea. Psihologul mi-a salvat viața”.