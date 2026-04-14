Adversar cu amintiri plăcute pentru Gică Hagi, după preluarea mandatului. FRF reia procedurile pentru numirea selecționerului

Comitetul Executiv al FRF ar urma să reia joi, 16 aprilie, procedurile pentru numirea lui Gică Hagi (61 de ani) la conducerea echipei naționale. Procedurile au fost suspendate pe 7 aprilie, ziua în care a decedat fostul selecționer, Mircea Lucescu (80 de ani).

Echipa națională de fotbal a României va avea ca adversară, în cel de-al doilea meci amical programat în luna iunie, selecționata Țării Galilor, la Bucureşti, a anunțat, marți, pe site-ul oficial, Federația Română de Fotbal.

Astfel, tricolorii vor întâlni Georgia, la Tbilisi, pe Stadionul Miheil Meshi, pe 2 iunie, iar pe 6 iunie, la Bucureşti, pe stadionul „Steaua”, este programată întâlnirea cu Țara Galilor.

Meciul cu Țara Galilor va fi al şaselea între cele două selecționate, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate şi o înfrângere.

Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă ce a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994.

Ambele echipe au ratat calificarea la CM 2026, Țara Galilor fiind învinsă de Bosnia în play-off-ul european la loviturile de departajare (2-2 după cele două manșe).

Având în vedere intervalul scurt disponibil şi riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului.