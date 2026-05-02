search
Sâmbătă, 2 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Adrian Mutu, pe radarul unui campionat de elită din Europa. Tehnicianul este favorit în cursa pentru banca tehnică

0
0
Publicat:

Adrian Mutu a intrat în atenția clubului Pisa, care caută un nou antrenor pentru sezonul viitor. După ce echipa a retrogradat din Serie A, conducerea se gândește la o schimbare pe banca tehnică. Actualul antrenor, Oscar Hiljemark, instalat în luna februarie, ar urma să fie înlocuit.

Adrian Mutu Foto/Sportpictures
Adrian Mutu Foto/Sportpictures

În acest context, Mutu este unul dintre numele analizate de oficialii clubului italian. Tehnicianul român se află chiar printre variantele principale, iar șefii de la Pisa încearcă, în această perioadă, să afle mai multe despre situația lui contractuală.

Nu am vorbit de mult timp cu el. La Pisa patron este un american. Acolo am făcut Pisa romena cu Moruțan, Marius Marin. L-aș vedea. Serie B e un campionat foarte greu. Como îl avea pe Fabregas jucător-antrenor în Serie B și acum e aproape de Champions League. Salariile la Pisa sunt bune, iei 500.000 de euro net. Sunt echipe unde un antrenor ia jumătate de milion de euro. E o perspectivă de a te lansa!, a spus Giovanni Becali, potrivit Fanatik.

Experiențe ca antrenor atât în România, cât și în străinătate

De-a lungul timpului, Adrian Mutu a pregătit echipe precum FC Voluntari, naționala de tineret a României, FCU Craiova, Rapid, CFR Cluj și Petrolul Ploiești, iar în afara țării a pregătit-o pe Neftchi Baku.

În prezent, Mutu nu are echipă, fiind liber de contract din martie 2025, după ce s-a despărțit de Petrolul la doar câteva luni de la instalare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

