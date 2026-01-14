Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre Alain Orsoni, fostul președinte de la Ajaccio, care a fost asasinat la înmormântarea mamei sale.

Mutu a jucat la Ajaccio între 2012 și 2014, fiind transferat în Corsica de Orsoni. Fostul președinte al echipei franceze a scăpat de un asasinat și în 2008, la doar o lună după ce preluase frâiele lui Ajaccio.

Mutu a rămas șocat când a auzit că Orsoni a fost ucis. „Am rămas șocat, nu mă așteptam să mai fie căutat după atâția ani. A mai fost împușcat de 2-3 ori, a mai trecut prin asta în trecut. Noi, din sport, știm ce a făcut. Din ce l-am cunoscut eu, un om dulce, de o bunătate și o calmitate excesivă. Problemele lui mari erau în altă parte, nu la fotbal. Fotbalul era o distracție.

Mi-a dat cel mai mare salariu din istoria clubului, cât aveam eu la Cesena înainte să vin la Ajaccio. La Cesena erau probleme, președintele fugise din țară. Ce să spun, pe unde am fost eu, patronii au avut probleme”, a declarat Adrian Mutu, la Digi.

Adrian Mutu a jucat 37 de meciuri pentru Ajaccio și a reușit să marcheze 11 goluri pentru echipa corsicană. În prezent, clubul e în a șaptea ligă franceză, fiind retrogradat în 2025 din cauza problemelor financiare.