Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale

0
0
Publicat:

Alain Orsoni, fostul președinte al lui AJ Ajaccio, echipă la care Adrian Mutu a evoluat în urmă cu 12 ani, a fost împușcat mortal ieri, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, potrivit Le Parisien.

Adrian Mutu a lucrat un an și jumătate alături de Alain Orsoni. Foto Profimedia
Adrian Mutu a lucrat un an și jumătate alături de Alain Orsoni. Foto Profimedia

Conducător al clubului corsican din 2008 până în septembrie anul trecut, Alain Orsoni era cunoscut și ca o figură importantă a mișcării separatiste din insula franceză. El a fost asasinat la scurt timp după ce a ajuns la înmormântare, cu un singur glonț, care l-a lovit în piept. Crima s-a petrecut în Vero, un sat aflat la 30 de kilometri distanță de Ajaccio, capitala insulei mediteraneene. Poliția a dezvăluit că asasinul a folosit o armă cu lunetă, cu care a tras de la mare distanță, dar nu a precizat dacă acesta a fost prins.

A supraviețuit unui alt atentat

Nici motivele nu au fost dezvăluite. Există suspiciunea că omorul a avut legătură cu faptul cu Ajaccio a fost retrogradat administrativ în a șaptea ligă franceză, din lipsă de garanții bancare, în urmă cu două luni, dar cel mai probabil asasinatul a avut legătură cu cariera ”extrasportivă” a victimei. Alain Orsoni a fost liderul Frontului de Eliberare Națională Corsican, el conducând în anii 90 mai multe atacuri care au avut loc pe insulă. De asemenea, acesta a fost cercetat, condamnat și apoi eliberat în legătură cu un caz în care ambasada Iranului din Paris a fost atacată cu o armă automată în 1980. Iar în 2008, a scăpat dint-un alt atentat.

Ca președinte de club, Alain Orsoni a dat lovitura când a reușit să-l convingă pe Adrian Mutu să evolueze pentru AJ Ajaccio. Românul a jucat 37 de meciuri pentru clubul corsican, marcând 11 goluri, în perioada 2012-2014. Când l-a transferat pe atacantul tricolor, Orsoni spunea că a făcut „o mare afacere" şi recunoștea că, atunci când directorul sportiv i-a propus aducerea românului, l-a întrebat direct: „Eşti bolnav la cap? Putem noi să-l luăm pe Mutu?!".

„Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat aseară Adrian Mutu, pentru iAMsport.ro.
