Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale

Alain Orsoni, fostul președinte al lui AJ Ajaccio, echipă la care Adrian Mutu a evoluat în urmă cu 12 ani, a fost împușcat mortal ieri, în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, potrivit Le Parisien.

Conducător al clubului corsican din 2008 până în septembrie anul trecut, Alain Orsoni era cunoscut și ca o figură importantă a mișcării separatiste din insula franceză. El a fost asasinat la scurt timp după ce a ajuns la înmormântare, cu un singur glonț, care l-a lovit în piept. Crima s-a petrecut în Vero, un sat aflat la 30 de kilometri distanță de Ajaccio, capitala insulei mediteraneene. Poliția a dezvăluit că asasinul a folosit o armă cu lunetă, cu care a tras de la mare distanță, dar nu a precizat dacă acesta a fost prins.

A supraviețuit unui alt atentat

Nici motivele nu au fost dezvăluite. Există suspiciunea că omorul a avut legătură cu faptul cu Ajaccio a fost retrogradat administrativ în a șaptea ligă franceză, din lipsă de garanții bancare, în urmă cu două luni, dar cel mai probabil asasinatul a avut legătură cu cariera ”extrasportivă” a victimei. Alain Orsoni a fost liderul Frontului de Eliberare Națională Corsican, el conducând în anii 90 mai multe atacuri care au avut loc pe insulă. De asemenea, acesta a fost cercetat, condamnat și apoi eliberat în legătură cu un caz în care ambasada Iranului din Paris a fost atacată cu o armă automată în 1980. Iar în 2008, a scăpat dint-un alt atentat.

Ca președinte de club, Alain Orsoni a dat lovitura când a reușit să-l convingă pe Adrian Mutu să evolueze pentru AJ Ajaccio. Românul a jucat 37 de meciuri pentru clubul corsican, marcând 11 goluri, în perioada 2012-2014. Când l-a transferat pe atacantul tricolor, Orsoni spunea că a făcut „o mare afacere" şi recunoștea că, atunci când directorul sportiv i-a propus aducerea românului, l-a întrebat direct: „Eşti bolnav la cap? Putem noi să-l luăm pe Mutu?!".

„Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat aseară Adrian Mutu, pentru iAMsport.ro.