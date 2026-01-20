Video Naomi Osaka a făcut senzație la Melbourne cu ținuta de meduză. Opelka, îmbrăcat cu 1.400 de dolari

JaponezaNaomi Osaka (28 de ani, 17 WTA) a câștigat astăzi meciul cu croata Antonia Ruzic (23 de ani, 65 WTA), în primul tur de la Australian Open. Nipona a venit pe teren ca pe podiumul de modă, cu voal și umbrelă, înainte să se impună cu 6-3, 3-6, 6-4.

Naomi a arătat elegantă, cu accesorii complet albe. A povestit după meci că s-a inspirat de la o meduză. Iar pălăria conține în vârf un fluture, aluzie la un eveniment petrecut la US Open. Mai departe va da peste Sorana Cîrstea.

La Australian Open, americanul Reilly Opelka este și el în centrul atenției pentru un detaliu semnificativ: ținuta sa incredibil de scumpă.

Jucătorul a trecut de prima rundă a Australian Open și se pregătește să-l înfrunte pe spaniolul Alejandro Davidovich Fokina.

Adevărata curiozitate, însă, este în altă parte: în ce ținută luxoasă va intra pe terenul de pe terenurile albastre din Melbourne?

Fostul număr 17 mondial a devenit, de fapt, o tendință pe X dintr-un motiv categoric în afara terenului: prețul hainelor sale.

Șapcă de 330 de euro

Noul brand purtat de Opelka se numește Sease, un brand fondat de frații Loro Piana. Prețurile sunt orice altceva decât accesibile.

Un simplu tricou are un preț de 390 € (580 $ pe site-ul din SUA), iar articolele din secțiunea „echipament de tenis pentru bărbați” mențin standarde similare.

Tricoul de tenis costă 380 €. Pantalonii scurți purtați în meciul de debut de la Melbourne, care au fost criticați pe rețelele de socializare pentru că sunt „în stil safari”, ajung la uriașa sumă de 480 €. Pentru a completa ținuta, inevitabila șapcă „Tennis Solaro Cup” este la vânzare pentru 330 €.

Nota de plată finală este clară: 1.190 € în total, echivalentul a aproximativ 1.400 $. Un look care nu trece neobservat, la fel ca serviciul său teribil.