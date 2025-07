Unirea Slobozia a umilit-o pe Csikszereda într-un meci la care au asistat 399 de spectatori

Unirea a reușit cea mai categorică victorie a sa în prima ligă la capătul unui meci în care oaspeții au jucat circa o oră în zece oameni.

Harghitenii au reușit să deschidă scorul prin slovacul Jozef Dolny (21 - penalty), după ce portarul Denis Rusu l-a faultat de Benjamin Babati.

Gazdele au egalat tot după un penalty (34), transformat cu șansă de Florin Purece, după ce Raul Palmeș l-a faultat pe Christ Afalna. Palmeș a primit inițial cartonaș galben, dar arbitrul a fost sesizat din camera VAR și după vizionarea reluărilor a arătat cartonaș roșu (33).

Ialomițenii au intrat la pauză în avantaj, după ce ''veteranul'' croat Adnan Aganovic a marcat din lovitură liberă (45+8).

După pauză, tânărul Patrick Dulcea, împrumutat de la FC Argeș, a marcat după o acțiune personală (55), primul său gol pentru Unirea, dar și în Superligă.

Aganovic a realizat dubla (72), după o pasă de 60 de metri a lui Ionuț Dinu.

Tânărul Raul Rotund, împrumutat de la Dinamo, a înscris primul său gol în Superligă (86), după ce portarul Eduard Pap a respins în bară șutul lui Vlad Pop.

Ghanezul Ahmed Said (90) a închis tabela, din pasa lui Pop.

Unirea a mai avut o bară, la un lob al lui Ronaldo Deaconu (82). La meci au asistat doar 339 de spectatori.

În ultimul meci al rundei, luni seară, Dinamo și FC Botoșani au remizat, scor 0-0, pe „Arcul de Triumf”.

Ilyeș a răbufnit

La interviul acordat cu aproximativ o oră înaintea meciului, antrenorul oaspeților, Robert Ilyes (51 de ani), a spus:

„Cum să fie? Un meci în care ne-am pus mari speranțe, jucăm totuși împotriva unei echipe care joacă pe teren neutru, nu pe teren propriu. Din păcate, sunt puțin dezamăgit, pentru că am văzut gazonul și nu știu ce să mai zic. Nu știu dacă pot să-l numesc teren de fotbal sau orezărie. Adică...

Sigur că va afecta jocul! Eu am pregătit toată săptămâna un anume joc. Venind aici, observ că nu pot să pun în aplicare tactica dorită. Nu se poate să arate un gazon în asemenea hal. Acum, trebuie să mă duc să vorbesc cu jucătorii.

Gazonul e ridicat cu vreo cinci centimetri. Poți să te impedici singur. E păcat că în 2025 întâlnim un asemenea gazon. Trebuie să facem o altă strategie într-un timp atât de scurt".

Ion Vlădoiu, 56 de ani, este antrenor principal în acte la Slobozia, dar munca o face Andrei Prepeliță (39 de ani)..

„Nu cred că am mai trăit astfel de momente frumoase. Nici nu am antrenat foarte mult. Mă bucur, eu am avut încredere în acest proiect încă de când am plecat la drum cu Andrei, cunoscându-l foarte bine, cât de ambiţios este, cât de bine pregătit este. Ce a realizat el cu mine la Piteşti a fost ceva fantastic, într-un timp atât de scurt. Mă bucur că îl pot susţine în momentul acesta.

Am câştigat cu 6-1, rezultat surprinzător pentru unii, pentru mine nu. Ştim ce valoare are lotul, ne bazăm pe unitatea grupului, felul în care ne-a strâns Andrei în jurul lui. Oameni cu caractere frumoase, jucători ambiţioşi, care în această seară au arătat doar o parte din ceea ce pot.

Am văzut cum suntem catalogaţi, din păcate. Suntem văzuţi ca o echipă mică, cu un buget mic, care nu prea are şanse în Liga 1. Tocmai asta cred că ne motivează şi mai mult. Eu, alături de Andrei şi de staff-ul senzaţional pe care îl avem, le transmitem jucătorilor acest lucru: ‘Să-i lăsăm să ne desconsidere şi noi să ne facem treaba, să le demonstrăm pe teren că avem un grup unit şi rezultatele vorbesc’.

Când ne vom întoarce acasă vom fi mai puternici, pe un gazon mai bun. Toţi adversarii contestă acest teren, dar şi noi am jucat pe acelaşi teren. Noi suntem chiriaşi, plătim bani foarte mulţi pentru acest teren. Ne-am dori din tot sufletul în noiembrie să ne întoarcem acasă, acolo unde avem un teren senzaţional. Sau, cel puţin, aşa ni s-a promis. Scăpăm şi de aceste contestaţii, că nu e teren, că brazdele sunt puse greşit. Nu avem nicio treabă, nu noi ne ocupăm efectiv, suntem chiriaşi. Şi ne cerem scuze”, a spus Jean Vlădoiu, la conferinţa de presă.