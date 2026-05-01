A murit Viorel Măstăcăneanu, finul lui „Pinalti”. Fostul președinte de la Ceahlăul va fi înmormântat sâmbătă

Viorel Măstăcăneanu, fost președinte al clubului FC Ceahlăul Piatra-Neamț, a murit miercuri, 29 aprilie 2026, la vârsta de 72 de ani.  Oficialul a coordonat destinele grupării nemțene între anii 2006 și 2014, perioadă marcată de prezențe constante în Liga 1 la fotbal.

Viorel Mestecăneanu a fost președinte la Ceahlăul FOTO Facebook Gelu Crăcană
Viorel Mestecăneanu a fost președinte la Ceahlăul FOTO Facebook Gelu Crăcană

Legătura sa cu fotbalul a fost una importantă, fiind nu doar un simplu administrator, ci și omul de legătură cu fostul patron, Gheorghe Ștefan - „Pinalti”. De altfel, „Pinalti” era nașul lui Măstăcăneanu.

Viorel Măstăcăneanu a trecut la cele veșnice. Fost președinte al Consiliului de Administrație al FC Ceahlăul, Viorel Măstăcăneanu a fost unul din oamenii cărora cu siguranță li se poate dedica o pagină din istoria fotbalului nemțean. Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis reprezentanții paginii „Suporteri Ceahlăul”.

Corpul neînsuflețit a fost depus încă de miercuri seară la capela Bisericii „Sfântul Ioan” din cartierul Mărăței.

Slujba va avea loc sâmbătă, 2 mai, la Biserica Sfântul Ioan, iar înmormântarea va avea loc în jurul orei 13:00, la cimitirul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, din cartierul Vânători.

Top articole

Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most Wanted. Cine este Vasile Rodideal
digi24.ro
image
Mormântul unui bărbat din Slovacia a fost deschis pentru că rudele susțineau că aud zgomote. „Parcă bătea în sicriu”
stirileprotv.ro
image
IREAL cât a plătit un turist pentru 4 MICI în Mamaia, de 1 Mai 2026. Notă de plată NĂUCITOARE la final
gandul.ro
image
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
mediafax.ro
image
Ştefan Târnovanu, şanse mari să plece de la FCSB: “Sunt discuţii în Turcia şi Grecia!” Ce se întâmplă cu Şut şi Florinel Coman
fanatik.ro
image
Cozi la mici de 1 mai. Cum s-a transformat rondul din Piața Alba Iulia într-un uriaș grătar în aer liber
libertatea.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Mina cu unul dintre cele mai pure zăcăminte de aur din România e închisă: „Am văzut cu ochii mei aur pur de 24 de karate”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Doi giganţi auto anunţă concedieri în masă. Cele mai afectate departamente
observatornews.ro
image
Întoarsă acasă de la Survivor, războinica Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: 'Are cancer'
cancan.ro
image
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată cea mai frumoasă arbitră de fotbal din lume
prosport.ro
image
Cum să economisești bani fără să renunți la confort. Metode simple pentru orice buget
playtech.ro
image
Misterul din spatele dispariției fraților Marius și Mihai din Râșnov. De ce au refuzat micuții să se mai întoarcă acasă. Ancheta se complică după găsirea lor: „În 2025, s-a întâmplat la fel”
fanatik.ro
image
Trei scenarii economice pentru România după moțiunea de cenzură. Economist: „PSD a obținut aproape tot în această coaliție, dar face scandal în continuare”
ziare.com
image
Neverosimil: a risipit o avere de 1,2 miliarde de dolari și acum e plin de datorii! Statul amenință că-i anulează pașaportul
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Lista sponsorilor AUR în 2025. Câți bani a donat controversatul Victor Micula
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ce să NU faci de 1 mai! Tradiții și obiceiuri păstrate în România înainte să devină Ziua Muncii
mediaflux.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Adela Popescu, dezvăluiri sincere despre starea Mihaelei Rădulescu. Ce a observat la ea, în zilele petrecute împreună în Monaco
click.ro
image
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte de Ceaușescu. Mircea Răceanu a murit acum câteva zile
click.ro
image
Andreea Marin, superbă și radiantă la 51 de ani! S-a îmbrăcat ca o puștoaică și a atras toate privirile
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
Mihaela Rădulescu, foc și pară pe părinții lui Felix Baumgartner. Refuză să-i dea ultimul cadou pe care vedeta l-a primit de la el
Adela Popescu, dezvăluiri sincere despre starea Mihaelei Rădulescu. Ce a observat la ea, în zilele petrecute împreună în Monaco

Frumusețe exotică made in Thailanda la aniversarea regelui suedez. Superba Suthida a atras toate privirile

Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile

Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață