A murit Viorel Măstăcăneanu, finul lui „Pinalti”. Fostul președinte de la Ceahlăul va fi înmormântat sâmbătă

Viorel Măstăcăneanu, fost președinte al clubului FC Ceahlăul Piatra-Neamț, a murit miercuri, 29 aprilie 2026, la vârsta de 72 de ani. Oficialul a coordonat destinele grupării nemțene între anii 2006 și 2014, perioadă marcată de prezențe constante în Liga 1 la fotbal.

Legătura sa cu fotbalul a fost una importantă, fiind nu doar un simplu administrator, ci și omul de legătură cu fostul patron, Gheorghe Ștefan - „Pinalti”. De altfel, „Pinalti” era nașul lui Măstăcăneanu.

„Viorel Măstăcăneanu a trecut la cele veșnice. Fost președinte al Consiliului de Administrație al FC Ceahlăul, Viorel Măstăcăneanu a fost unul din oamenii cărora cu siguranță li se poate dedica o pagină din istoria fotbalului nemțean. Dumnezeu să-l odihnească!”, au transmis reprezentanții paginii „Suporteri Ceahlăul”.

Corpul neînsuflețit a fost depus încă de miercuri seară la capela Bisericii „Sfântul Ioan” din cartierul Mărăței.

Slujba va avea loc sâmbătă, 2 mai, la Biserica Sfântul Ioan, iar înmormântarea va avea loc în jurul orei 13:00, la cimitirul Bisericii Adormirea Maicii Domnului, din cartierul Vânători.