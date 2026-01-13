search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

S-a luat la trântă cu Juventus Torino în cupele europene, iar acum îi bate falimentul la ușă. Președintele a făcut anunțul oficial al desființării

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Ceahlăului Piatra-Neamț, Angelo Alistar (50 de ani), a anunțat iminenta desființare a clubului din cauza lipsei finanțării.

Ceahlăul este deja în prăpastie FOTO Facebook
Ceahlăul este deja în prăpastie FOTO Facebook

Președintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, Angelo Alistar, a anunțat iminenta desființare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârșitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanțării.

Alistar a lansat un apel public către toți cei care pot sprijini clubul să își arate susținerea față de echipă, dar este pesimist în privința acestui aspect.

'La momentul actual, așa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal. Suntem deschiși la orice fel de discuție, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue și să nu ajungem la desființare. Într-adevăr, din punct de vedere economic, situația este una dificilă în toată țara, dar nu pot crede că un județ cu tradiție în sport, precum Neamțul, poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale țării', a declarat Angelo Alistar.

Președintele clubului Ceahlăul a transmis un mesaj și către jucători, să respecte programul impus, în ciuda situației financiare.

Vreau să fac un apel către jucătorii rămași la echipă, să aibă răbdare și să înțeleagă faptul că atâta timp cât mai există o șansă să continuăm, trebuie respectat programul impus de stafful tehnic. Eu cred în continuitate și cred că în ultimul moment se va face lumină și pentru noi”, a mai spus Alistar.

În privința vânzării lui Carl Davordzie la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, președintele a precizat că a fost o soluție pentru a mai stinge din datoriile acumulate.

În legătură cu jucătorii cu care am încheiat colaborarea, aș dori să le mulțumim pe această cale, majoritatea dintre ei fiind cei cu salarii pe care clubul nu și le mai putea permite în situația actuală. Oferta primită de la Sepsi Sfântu Gheorghe pentru Carl Davordzie am fost nevoiți să o acceptăm, jucătorul fiind în ultimele luni de contract. Această decizie a fost luată pentru a mai achita o parte din datoriile curente, cât și o parte din salariile angajaților”, a subliniat Angelo Alistar.

CSM Ceahlăul Piatra-Neamț se află în insolvență și a rămas fără finanțatorul principal, după retragerea lui Anton Măzărianu în septembrie 2025, nemulțumit că autoritățile locale nu sprijină financiar clubul.

Fondat în 1919, clubul de fotbal din Piatra-Neamț s-a reînființat în anul 2016 sub denumirea de CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, după ce fosta echipă, FC Ceahlăul Piatra-Neamț se desființase din cauza datoriilor acumulate.

În 1999, Ceahlăul a înfruntat-o în dublă manșă pe Juventus Torino, în Cupa UEFA-Intertoto, competiție desființată între timp. A fost 1-1 sub Pietricica, după golul marcat pentru nemțeni de atacantul băcăuan Daniel Scânteie.

La Ceahlăul evoluau, printre alții, Angelo Alistar, Leo Grozavu (actualul antrenor de la FC Botoșani) și Costel Ilie (tatăl fundașului de la CFR Cluj, Matei Ilie). „Returul” din Italia, jucat la Cesena și încheiat 0-0, a fost ultimul meci pentru francezul Thierry Henry în tricoul lui Juventus. Francezul ajungea la Arsenal Londra.

CSM Ceahlăul ocupă locul 15 din 22 de echipe, după 17 etape disputate din Liga a II-a. Competiția se va relua pe 21 februarie.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
digi24.ro
image
Gerul extrem în România face primele victime: un adolescent a murit singur în casă după ce a aprins focul în sobă
stirileprotv.ro
image
Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii
gandul.ro
image
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
mediafax.ro
image
Pericolul mortal din apartamente în perioadele de ger. Avertismentul lansat de un expert în energie: ”Omoară la fel orice om”
fanatik.ro
image
Curtea de Conturi semnalează nereguli grave la Berceni, Prahova: cardurile primăriei, folosite de Crăciun, la benzinării din Maramureș. Bilete de avion de 10.000 de euro, fără documente justificative
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
„Am găsit lămpi sovietice”. Oreșnik, arma-minune a Rusiei, demontată bucată cu bucată. Conține tehnologie de acum zeci de ani
antena3.ro
image
Cu cadavrul pe canapea. Un gălățean și-a ținut soția moartă în casă, pentru că nu avea bani de înmormântare
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
cancan.ro
image
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
prosport.ro
image
Ce bugetari nu mai primesc vouchere de vacanță în 2026. Schimbări importante apar în acest an
playtech.ro
image
Lovitura dată de U Cluj după Andrei Coubiș: a transferat revelația SuperLigii! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Ce zice băiatul tau când vede asemenea poze?" Diana Munteanu, în costum de baie în zăpadă
digisport.ro
image
Legumicultor: O să ducem copiii ca la muzeu în fermele româneşti. Mercosur ne afectează la tomate
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Noul ministru al Apărării, anunţ oficial despre armata obligatorie. Ce trebuie să ştie tinerii de peste 18 ani din România
romaniatv.net
image
Armata obligatorie în România? Anunț de ultimă oră de la Ministerul Apărării
mediaflux.ro
image
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Predicțiile înfricoșătoare ale Babei Vanga pentru 2026, făcute publice
actualitate.net
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades
click.ro
image
Ce pensie încasează Aurel Pădureanu. Văduvul Corneliei Catanga primește ajutor financiar: „Mi-a venit întreținerea 800 de lei la două persoane. E foarte greu!”
click.ro
image
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint”
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Tumulul Karaağaç se află în vârful unui deal natural și la peste 30 de metri deasupra câmpiei înconjurătoare (© Hüseyin Erpehlivan)
Mormânt monumental frigian, descoperit de arheologi, la mare distanță de capitala legendarului rege Midas
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„La Măruță”, eliminată din grilă de Inteligența Artificială. Ce nu se știe despre întreruperea emisiunii
image
Rețeta de sarmale grecești. Cum se prepară Dolmades

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei, mai modernă decât soacra sa, Rania. Prima apariție din 2026, foarte șic pentru cutumele musulmane

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?