S-a luat la trântă cu Juventus Torino în cupele europene, iar acum îi bate falimentul la ușă. Președintele a făcut anunțul oficial al desființării

Președintele Ceahlăului Piatra-Neamț, Angelo Alistar (50 de ani), a anunțat iminenta desființare a clubului din cauza lipsei finanțării.

Președintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, Angelo Alistar, a anunțat iminenta desființare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârșitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanțării.

Alistar a lansat un apel public către toți cei care pot sprijini clubul să își arate susținerea față de echipă, dar este pesimist în privința acestui aspect.

'La momentul actual, așa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal. Suntem deschiși la orice fel de discuție, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue și să nu ajungem la desființare. Într-adevăr, din punct de vedere economic, situația este una dificilă în toată țara, dar nu pot crede că un județ cu tradiție în sport, precum Neamțul, poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale țării', a declarat Angelo Alistar.

Președintele clubului Ceahlăul a transmis un mesaj și către jucători, să respecte programul impus, în ciuda situației financiare.

„Vreau să fac un apel către jucătorii rămași la echipă, să aibă răbdare și să înțeleagă faptul că atâta timp cât mai există o șansă să continuăm, trebuie respectat programul impus de stafful tehnic. Eu cred în continuitate și cred că în ultimul moment se va face lumină și pentru noi”, a mai spus Alistar.

În privința vânzării lui Carl Davordzie la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, președintele a precizat că a fost o soluție pentru a mai stinge din datoriile acumulate.

„În legătură cu jucătorii cu care am încheiat colaborarea, aș dori să le mulțumim pe această cale, majoritatea dintre ei fiind cei cu salarii pe care clubul nu și le mai putea permite în situația actuală. Oferta primită de la Sepsi Sfântu Gheorghe pentru Carl Davordzie am fost nevoiți să o acceptăm, jucătorul fiind în ultimele luni de contract. Această decizie a fost luată pentru a mai achita o parte din datoriile curente, cât și o parte din salariile angajaților”, a subliniat Angelo Alistar.

CSM Ceahlăul Piatra-Neamț se află în insolvență și a rămas fără finanțatorul principal, după retragerea lui Anton Măzărianu în septembrie 2025, nemulțumit că autoritățile locale nu sprijină financiar clubul.

Fondat în 1919, clubul de fotbal din Piatra-Neamț s-a reînființat în anul 2016 sub denumirea de CSM Ceahlăul Piatra-Neamț, după ce fosta echipă, FC Ceahlăul Piatra-Neamț se desființase din cauza datoriilor acumulate.

În 1999, Ceahlăul a înfruntat-o în dublă manșă pe Juventus Torino, în Cupa UEFA-Intertoto, competiție desființată între timp. A fost 1-1 sub Pietricica, după golul marcat pentru nemțeni de atacantul băcăuan Daniel Scânteie.

La Ceahlăul evoluau, printre alții, Angelo Alistar, Leo Grozavu (actualul antrenor de la FC Botoșani) și Costel Ilie (tatăl fundașului de la CFR Cluj, Matei Ilie). „Returul” din Italia, jucat la Cesena și încheiat 0-0, a fost ultimul meci pentru francezul Thierry Henry în tricoul lui Juventus. Francezul ajungea la Arsenal Londra.

CSM Ceahlăul ocupă locul 15 din 22 de echipe, după 17 etape disputate din Liga a II-a. Competiția se va relua pe 21 februarie.