Ronald Gavril, al 6-lea român campion mondial la box profesionist. Ce a făcut iubita sa, Anamaria Prodan, imediat după victorie

Ronald Gavril a câștigat titlul mondial WBF al categoria semigrea, vineri seara, la Circul Globus din București, după ce l-a învins prin KO în repriza a cincea pe columbianul Juan Boada, în gala profesionistă „The Return of the Thrill Gavril 2”. Evenimentul a fost organizat de firma pe care acesta o are împreună cu iubita sa, Anamaria Prodan.

La 38 de ani, Ronald Gavril a devenit al șaselea român care câștigă un titlu mondial la box, după Mihai Leu (WBO la welter), Leonard Doroftei (WBA ușoară), Lucian Bute (IBF la supermijlocie), Adrian Diaconu (WBC la semigrea) și Flavius Biea (IBA la categoria mijlocie). Românul a ajuns la 26 de victorii (21 KO) și 3 înfrângeri. Băcăuanul urcase în ring ultima oară în mai, la Craiova, când a cucerit centura WBC Latino.

Ronald Gavril a fost susținut pe parcursul partidei de iubita sa, Anamaria Prodan. Imediat după ce acesta și-a doborât adversarul și a obținut victoria, impresara a urcat în ring, l-a sărutat pe Gavril, apoi l-a șters cu un prosop pe spate.

Alți doi români învingători

În aceeași gală, alți doi români au câștigat centuri WBF, Andrei Cristian Florian și Mirel Drăgan. Pimul s-a impus prin KO în repriza a treia în fața venezueleanului Jose Espinoza și a obținut centura WBF Intercontinental la categoria semigrea. Florian și-a trecut în palmares a opta sa victorie la profesioniști din tot atâtea meciuri. Espinoza are 18 victorii și 5 înfrângeri.

Iar Mirel Drăgan a cucerit centura WBF International la categoria semigrea în urma unei victorii, prin KO tehnic în repriza a treia în fața columbianului Orlen Padilla. Drăgan, care a fost susținut de galeria echipei Rapid, a obținut a noua sa victorie la profesioniști din tot atâtea meciuri. Padilla are acum 27 de victorii, 15 înfrângeri și 1 meci nul.