Novak Djokovici pregătește o lovitură de proporții. Legenda care va prelua frâiele staffului său

Cu puțin timp înainte de a debuta la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al acestui an, Novak Djokivici ar putea fi protagonist într-una dintre cele mai neașteptate colaborări. Sârbul a dat de înțeles că ar putea fi antrenat, în următoarea perioadă, de Monica Seleș, unul dintre cele mai mari nume din tenisul mondial.

Novak a fost însoțit, în ultima perioadă, de către Dusan Vemic, în cadrul marilor turnee, după ce și-a încheiat colaborarea cu Andy Murray. Fără a oferi prea multe detalii despre noua colaborare, tenismenul a confirmat faptul că se află în discuții cu un alt tehnician, iar toate indiciile duc spre legendara Mondica Seleș.

„E vorba de un aspect emoțional. Nu pot spune nimic încă, suntem în discuții preliminare, dar ceea ce pot spune e că ar însemna mult pentru mine. Cred că știți cine este!”, a spus sportivul, la New York, spre încântarea jurnaliștilor sârbi, care au indicat imediat numele Monicăi Seleş.

„Am avut-o mereu pe Monica în cap drept reper când eram mic. În fiecare zi mă raportam la ea ca la un idol, asta și pentru că mama mea din tenis, cum îmi place mie să-i spun Jelenei Gencic, a lucrat cu ea. Așa că știam totul despre Monica, m-a inspirat enorm!”, recunoștea Novak Djokovici, în anul 2024.

„O femeie ar putea să-i întărească staff-ul!”

Presa din țara natală a tenismenului susține că sârbul va colabora cu fosta mare jucătoare de tenis. „Novak Djokovici este obișnuit să introducă constant câte ceva nou în echipa sa. Și, așa cum stau lucrurile acum, o femeie ar putea să-i întărească staff-ul. Nu i-a spus numele și prenumele cu voce tare, dar e clar la cine se referea. La legenda tenisului iugoslav, Monica Seleş!”, notează Blic.

DREAM BIG, DREAM CRAZY.Dream about Monica Seles coaching Novak Djokovic.@ozmo_sasa has all the details of this very special story.https://t.co/vImTbIWhcS — Clay (@_claymagazine) August 23, 2025

Monica Seleș, scurt istoric

Monica Seleş, născută la Novi Sad, Serbia, a fost una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din istorie. La doar 20 de ani câștigase deja opt titluri de Grand Slam. Cariera i-a fost însă zdruncinată în 1993, când un fan al rivalei Steffi Graf a înjunghiat-o pe teren, la Hamburg, în timpul unui meci cu Magdalena Maleeva.

După doi ani de pauză, Seleş a revenit în circuit, dar nu a mai atins nivelul de altădată, lovită puternic din punct de vedere mental. Totuși, în 1996 a câștigat încă un Grand Slam, la Australian Open. Mulți specialiști cred că, fără acel incident, ar fi putut depăși 30 de titluri majore și deveni cea mai mare jucătoare din toate timpurile.

Astăzi, la 51 de ani, Seleş nu a antrenat pe nimeni, dar experiența acumulată alături de mari tehnicieni, precum legendarul Nick Bollettieri, ar putea fi un atu pentru Novak Djokovici. Liderul mondial caută mai degrabă un mentor, nu un antrenor care să-i dicteze antrenamentele, după două decenii petrecute la cel mai înalt nivel.

Ce îl așteaptă pe Novak Djokovici la US Open

La 38 de ani, sârbul are probabil ultima șansă reală să câștige la New York, însă tabloul de la Flushing Meadows este extrem de complicat. Djokovici se află pe aceeași jumătate cu Carlos Alcaraz, iar până la o ipotetică semifinală cu ibericul trebuie să treacă de adversari dificili. Debutează contra americanului Learner Tien, surpriza sezonului, apoi ar urma să întâlnească un jucător venit din calificări.

În cel de-al treilea tur îl așteaptă Sebastian Korda, Cameron Norrie sau Alex Michelsen, iar în optimi ar putea da peste Holger Rune sau Frances Tiafoe. Dacă ajunge în sferturi, adversarii posibili sunt Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, sau Jakub Mensik, jucătorul care l-a învins pe sârb în finala de la Miami.

Programul de duminică la US Open, primele două arene:

Arthur Ashe Stadium:

Ora 19:00 (ora României)

Ben Shelton vs. Ignacio Buse

Aryna Sabalenka vs. Rebeka Masarova

Ora 02:00 (ora României)

Novak Djokovic - Learner Tien

Jessica Pegula vs. Mayar Sherif

Louis Armstrong Stadium:

Ora 18:00 (ora României)

Emma Răducanu vs. Ena Shibahara

Taylor Fritz vs. Emilio Nava

Ora 02:00 (ora României)

Jasmine Paolini vs. Destanee Aiava

Daniil Medvedev vs. Benjamin Bonzi

Ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, se joacă în perioada 24 august - 7 septembrie și este transmis de Eurosport.