Claudiu Keșeru, acuzat că s-a culcat cu fina. Scandal uriaș produs în Bulgaria și un caz asemănător în România

Vladislav Stoyanov (37 de ani) a dezvăluit că fosta sa parteneră, alături de care are o fată, l-a înșelat cu Claudiu Keșeru (38 de ani), nimeni altul decât cel care-i era cel mai apropiat prieten la Ludogorets, în perioada în care cei doi evoluau pentru gruparea bulgară.

”Eram împreună non-stop - antrenament, prânz, antrenament, cină. El este nașul copilului meu. După calculele mele, relația lor a durat peste un an și jumătate. Aveam suspiciuni, dar la momentul respectiv nu voiam să sap. Aveam datorii, eram accidentat, nu știam dacă voi mai juca fotbal”, a spus Stoyanov, potrivit sportal.bg. Fostul atacant de la FCSB este și nașul fiicei sale.

Keșeru este o legendă la Ludogoreț, pentru care a jucat din 2015 până în 2021 și a marcat 116 goluri.

Portarul spune că a trecut peste moment: „Am stat ce am stat, m-am gândit și am decis să-i iert pe amândoi. Oricum, ar fi fost ciudat să ne evităm, pentru că s-ar fi aflat imediat. Așa că i-am adunat pe amândoi și le-am spus că îi iert, dar am vrut să am o discuție serioasă cu ei.

Eu sunt pe principiul că ori ierți cu adevărat, ori nu ierți deloc… Doar o singură dată am mai adus acest subiect în discuțiile cu ea”.

Caz celebru la Dinamo: „Mi-a luat nevasta”

La noi, un caz uluitor s-a petrecut la Dinamo. Ion Nunweiller, fost căpitan la Dinamo, i-a luat soția colegului Constantin David. Mai mult, Ion Nunweiller era nașul de cununie al celui poreclit „Flencea”.

„Eu m-am căsătorit la 23 de ani. Nea Traian Ionescu (n.r. – legendarul antrenor de la Dinamo) dorea să mă însor, ca să mă strângă de pe drumuri, fiindcă le aveam cu băutura. L-am ales naş pe Nelu Nunweiller. Era căpitanul echipei Dinamo, eram prieten cu el.

Numai că eu m-am transferat la Argeş, apoi la FCM Bacău, iar soţia a rămas la Bucureşti în casa naşului! La proces, i-am şi zis lui Nelu să mă treacă şi pe mine în buletinul lui!

Dacă mi-a luat nevasta, să mă fi luat şi pe mine! L-am stimat ca sportiv, dar ca om n-are caracter. De fiecare dată când ne întâlnim, mă evită. Îi e ruşine. N-a dorit niciodată să abordăm subiectul”, declara cel poreclit ”Flencea”, decedat între timp, pentru „Libertatea”.