Video Tudor Gheorghe reacționează ironic la zvonurile despre starea sa de sănătate: „Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună”

Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe a reacționat, vineri, după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora s-ar afla în stare gravă la spital.

Într-un mesaj video, postat pe pagina sa de Facebook, maestrul Tudor Gheorghe a afirmat, în mod ironic, că știrea conform căreia se află în stare gravă este „cea mai bună”.

„Dintre toate știrile de astăzi, asta e cea mai bună. «Maestrul Tudor Gheorghe», adică eu, «este în stare gravă la spital», după cum se vede, «după ce și-a pierdut cunoștința în urma unui AVC. Poliția face investigații». Foarte bună știrea”, a afirmat acesta.

Reacția vine după ce în spațiul public au apărut informații conform cărora un bărbat în vârstă de 80 de ani a ajuns la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap într-un hotel din municipiul Iași, mai multe surse afirmând că este vorba despre Tudor Gheorghe.

Potrivit surselor, cunoscutul artist și compozitor, ar fi fost cazat la Hotel Moldova, unde, în cursul serii, ar fi sărbătorit ziua numelui la restaurantul unității. În momentul în care s-a retras în cameră, din cauza unor probleme de sănătate, artistul ar fi avut amețeli. În timp ce se afla în baie, acesta ar fi căzut și s-ar fi lovit la nivelul capului.

Ulterior, acesta ar fi fost externat în urmă cu puțin timp de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, după ce a petrecut o noapte sub supraveghere medicală. Medicii i-au transmis că își poate relua activitatea în mod normal.

Artistul susținuse două spectacole în oraș, la Teatrul Național Iași. Următorul lui eveniment va fi la Bacău.