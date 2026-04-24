Artistul și compozitorul Tudor Gheorghe, rănit după o căzătură într-un hotel din Iași. A fost transportat la spital

Un bărbat în vârstă de 80 de ani a ajuns la spital după ce a căzut și s-a lovit la cap într-un hotel din municipiul Iași. Incidentul a avut loc joi seară, 23 aprilie, și a fost semnalat prin apel la 112. Conform unor surse, ar fi vorba despre apreciatul artist și compozitor Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe, cunoscutul artist și compozitor, ar fi fost cazat la Hotel Moldova, unde, în cursul serii, ar fi consumat băuturi alcoolice la restaurantul unității.

Sursele citate susțin că, ulterior, în momentul în care s-a retras în cameră, din cauza unor probleme de sănătate și a consumului de alcool, artistul ar fi avut amețeli.

În timp ce se afla în baie, acesta ar fi căzut și s-ar fi lovit la nivelul capului.

Sesizarea la 112 a fost făcută de fiul său. La fața locului au intervenit polițiștii Secției nr. 3, precum și un echipaj medical, care au confirmat cele reclamate.

Bărbatul a primit primele îngrijiri la fața locului, după care a fost transportat la o unitate medicală pentru investigații și tratament de specialitate.

În prezent, polițiștii continuă verificările pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului.