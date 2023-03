Trăistariu dezvăluie motivul pentru care nu a mers la Survivor: „Mă puneau să mă iau la harță“

Mihai Trăistariu a refuzat participarea la „Survivor România”, cu toate că are o oarecare experiență în privința participării la emisiuni de acest gen, deoarece în trecut a participat la show-ul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

Artistul a explicat, pentru cancan.ro, de ce nu a mai acceptat provocarea. Participarea la emisiunea anterioară i-a lăsat un gust amara, deoarece i se cerea să se certe cu ceilalți participanți, cu toate că el e o fire care evită conflictele.

„M-au sunat de la «America Expres», dar nu m-am dus pentru că am fost în junglă în 2015, la «Sunt celebru, scoate-mă de aici!» și mi s-a părut atât de greu, mai ales ca și condiție fizică și din punct de vedere psihic și am zis că nu. Am fost pentru bani și pentru a trăi o dată această experiență. M-au chemat și cei de la «Survivor», da. M-aș mai duce doar la «Te cunosc de undeva», la show-uri de cântat, nu la din astea cu experimente, cu alergat, cu probe… Să mănânci cine știe ce, să te cerți, pentru că te roagă producătorii să te cerți. Îți cer acest lucru.

Mie așa îmi făceau în junglă, mă luau deoparte și-mi ziceau să fac asta, să-i zic nu știu ce unuia dintre concurenți, ca să fie atmosferă…“

„M-am ciondănit, dar doar cât am putut“

Acesta a recunoscut că a respectat indicațiile producătorilor și că s-a certat cu ceilalalți participanți: „Mă puneau să mă iau la harță cu cineva. Nu voiam să fiu eu cel care provocam pe cineva. M-am ciondănit, dar doar cât am putut. Nu sunt făcut pentru astfel de show-uri, nu-mi place să-mi fac dușmani doar de dragul ratingului“.

Acesta spune că a avut un singur conflict în cariera artistică: „O singură dată am avut un mic conflict, dacă se poate numi așa. S-a luat de mine Maria Ciobanu că i-am furat Ciocârlia, acum vreo zece ani, dar ne-am mai întâlnit și nu au fost probleme. O cânt și acum, dar eu am versiunea mea”, a declarat Mihai Trăistariu.