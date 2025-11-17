Video Tom Cruise, recompensat cu un Oscar onorific pentru întreaga carieră. „Actoria nu este doar o meserie, ci cine sunt eu”

Tom Cruise a primit duminică un Oscar onorific la gala Governors Awards, unde a susținut un discurs emoționant despre pasiunea sa pentru cinematografie. Premiul i-a fost înmânat de regizorul Alejandro G. Iñárritu, cu care lucrează la un viitor film a cărui lansare este prevăzută pentru anul viitor.

„Actoria nu este doar o meserie, ci cine sunt eu. Mă poartă în jurul lumii, mă ajută să apreciez diferențele și să respect umanitatea pe care o împărtășim”, a declarat Cruise. „A face filme nu este ceea ce fac eu, ci ceea ce sunt eu.”

Actorul, nominalizat de patru ori la Oscar – pentru „Born on the Fourth of July”, „Jerry Maguire”, „Magnolia” și „Top Gun: Maverick” – a povestit că pasiunea sa pentru cinematografie a început în copilărie, într-o sală de cinema întunecată, unde „o rază de lumină părea că explodează pe ecran”.

Premiul onorific a fost acordat și coregrafei Debbie Allen și scenografului Wynn Thomas. Tot la eveniment, Dolly Parton a primit premiul Jean Hersholt Humanitarian Award pentru activitatea sa caritabilă, mulțumind publicului printr-un mesaj video.

Janet Yang, președinta Academiei de Arte și Științe Cinematografice, a subliniat angajamentul lui Cruise față de comunitatea de cineaști, experiența teatrală și comunitatea cascadorilor, descriindu-l ca pe o personalitate a cărei carieră continuă să aibă un impact durabil.