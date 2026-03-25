Teodora Tompea, despre viața din spatele platoului TV: „Îmi găsesc echilibrul în lucruri simple”

Jurnalista Teodora Tompea a vorbit, într-un interviu pentru Click!, despre viața dincolo de camerele de filmat și a mărturisit că își găsește liniștea în familie.

Recent, Teodora Tompea a plecat de la Digi24 și s-a alăturat echipei Antena 1, unde va prezenta ediția de după-amiază a Observatorului.

„Primăvara vine cu un nou început. De pe 2 martie, vă aștept de luni până vineri, la Observator 16”, a spus aceasta.

Întrebată cum arată o zi obișnuită din viața ei, jurnalista a spus că își începe ziua cu sport și cafea, timp în care se informează din știrile internaționale, apoi intră în ritmul alert al muncii

„Ziua mea începe, de cele mai multe ori, cu sport, o oră de antrenament de 3-4 ori pe săptămână. Sportul mă ajută foarte mult să îmi așez gândurile. Cafeaua de dimineață e și ea aproape un ritual de energizare. Timp în care citesc știrile din toată lumea, acesta e un ritual păstrat și în weekenduri sau vacanțe. Apoi intru în ritmul alert al știrilor, unde totul se schimbă pe măsură ce trec orele.

Dincolo de ecran, însă, caut lucrurile care să aducă firescul și simplitatea. Timp cu familia, film, muzică, citit sau uneori timpul în care nu mai e nevoie să simt că trebuie să «performez». E felul meu de a rămâne echilibrată într-o meserie care te cere foarte mult.”

Teodora Tompea a vorbit și despre pasiunile pe care le are.

„Îmi place să citesc și să ascult muzică. Sunt pasionată și de modă, ca orice femeie, de aici și colecția capsulă de genți dezvoltată împreună cu Andreea Oanță. Apreciez mult lucrurile de calitate, apreciez foarte mult munca oamenilor care investesc în calitate. Și nu voi refuza niciodată o vacanță sau o ieșire de câteva zile în doi sau cu prietenii. Indiferent că este în țară sau în străinătate.”

„Am învățat în timp că oboseala și stresul nu pot fi ascunse cu nimic”

Jurnalista mai spune că pune accent pe echilibrul interior, nu doar pe aspectul fizic. Consideră că sportul, alimentația și starea de bine sunt esențiale, iar oboseala și stresul nu pot fi ascunse.

„Pentru mine, frumusețea ține mai puțin de investiția în aspectul fizic exterior, nu că ar fi mai puțin important, dar am conștientizat că lucrurile trebuie reglate din interior. Sport, alimentație și să fii bine cu tine.

Am învățat în timp că oboseala și stresul nu pot fi ascunse cu nimic. Astfel că încerc să am grijă de mine prin lucruri simple: somn cât se poate, hidratare, momente de liniște. Machiajul este parte din profesie, dar în viața de zi cu zi prefer naturalețea.”

